Italservice Pesaro, trasferta amara. In casa dello Sporting Sala Consilina finisce 4 a 2

Non basta un Pesaro in forma per portare via i 3 punti. Fatale l'inserimento del quinto uomo da parte dei campani

PESARO – Trasferta amara per l’Italservice Pesaro che deve arrendersi in casa dello Sporting Sala Consilina. Una sconfitta che fa ancora più male se si guarda esclusivamente la classifica. I campani infatti raggiungono quota 34 punti, posizionandosi proprio nella prima casella utile per disputare i playoff, e scavalcando i biancorossi che rimangono fermi a 33.

Pronti, via. Lo Sporting Consilina nel giro di 7 minuti colpisce due pali e si porta avanti con Stigliano. Un inizio shock per il Pesaro che però è bravo nel reagire. Murilo segna, Putano para. Da lì tante le occasioni per l’Italservice che potrebbero addirittura capovolgere il risultato già nel primo tempo. L’imprecisione non aiuta. Al rientro dagli spogliatoi il vantaggio tanto cercato nella prima frazione però arriva. Lancio lungo di Putano che trova puntuale la spizzata di Caruso. 1 a 2 e poi, déjà-vu. Tante occasioni, tanta imprecisione, proprio come nel primo tempo. Un risultato che rimane stretto agli ospiti, troppo stretto, ma che mantiene in vita i padroni di casa tanto che il power-play dello Sporting paga eccome. Nel giro di 6 minuti la gara cambia totalmente, ancora una volta, inerzia. Brunelli pareggia, Thorp, firma il sorpasso e Arcidiacone allunga a 39 secondi dal termine. Triplice fischio e punteggio a referto. Al PalaMeridionale vince lo Sporting Consilina. Lo fa per 4 a 2 al cospetto di un’ottima Italservice Pesaro.

Tabellino SPORTING SALA CONSILINA-ITALSERVICE PESARO 4-2 (1-1 p.t.)

SPORTING SALA CONSILINA: Fiuza , Grasso , Thorp , Carducci , Brunelli, Pozzo, Arcidiacone, Zonta, Stigliano, Volonnino, Salas, Cutrignelli. All. Oliva

ITALSERVICE PESARO: Putano, Barichello, Toninandel, Murilo, Luberto, Caruso, Vavà, Belloni, Juan Fran, Mohabz, D’Ambrosio. All. Scarpitti

MARCATORI: 6’53” p.t. Stigliano (S), 11’19” Schiochet (I), 2’26” s.t. Caruso (I), 14’08” Brunelli (S), 17’47” Thorp (S), 19’21” Arcidiacone (S)

ARBITRI: Elena Lunardi (Padova), Marco Moro (Latina) CRONO: Pasquale Crocifoglio (Napoli)