Futsal: Italservice Pesaro, al Palamegabox arriva il Meta Catania

PESARO – Smaltita la sconfitta l’Italservice Pesaro è pronta per tornare in campo. Dopo il k.o. rimediato a Pomezia per 2 a 1, la formazione di Mister Scarpitti avrà sicuramente voglia tornare in marcia con il mirino puntato alla zona alta della classifica. Domani venerdì 16 febbraio, al Palamegabox, arriverà il Meta Catania Bricocity, attuale quarta forza in campionato a quota 33 punti. Solo 4 in più rispetto ai rossiniani, che hanno in casa una grande occasione per accorciare sui siciliani e trovare il settimo risultato utile casalingo di fila.

Sarà fondamentale replicare l’ottima prestazione di Pomezia con l’obiettivo però di portare via i 3 punti, attraverso anche i nuovi arrivati dal mercato invernale, che hanno già infiammato il Palamegabox. «La squadra è in crescita – afferma il capitano biancorosso Tonidandel – sono arrivati tanti elementi nuovi con nuove caratteristiche che dobbiamo capire e approfittare per il bene della squadra» . Elementi già decisivi, proprio al Palamegabox, che hanno ridato linfa vitale al Pesaro: «È cambiato tanto. La grande differenza è che adesso abbiamo un giocatore non formato in più che dovrà andare in tribuna. Di conseguenza gli allenamenti sono diventati più intensi. Sono partiti giocatori di grande spessore oltre che molto forti, – continua Tonidandel – ma al loro posto sono arrivati dei ragazzi giovani con caratteristiche importanti che ci mancavano».

Riguardo alla partita di domani: «Ci aspettiamo una partita veramente difficile così come tutte le altre che abbiamo giocato contro di loro. Sono una squadra tatticamente molto forte e di gran potere individuale, sono tantissimi i giocatori forti che possono spaccare la partita in un attimo».