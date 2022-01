Quando lo sport supera ogni disabilità, la ‘Picena non vedenti’ pronta al campionato di serie B di torball

ASCOLI – Entra nel vivo la 14esima stagione sportiva della ‘Picena non vedenti’, la squadra ascolana di torball che difenderà i colori bianconeri nel campionato di serie B. Il torball è uno sport molto coinvolgente, che nel corso degli ultimi anni ha preso molto piede tra gli atleti non vedenti o ipovedenti. Dopo la prima fase della coppa Italia disputata a Bergamo nel mese di novembre, e dopo aver riposato nelle prime due giornate di campionato andate in scena a dicembre, sabato 29 e domenica 30 gennaio i ragazzi allenati da Giovanni Palumbieri scenderanno in campo a Rende, in provincia di Cosenza.

Il torneo

In terra calabrese, infatti, si svolgeranno la terza e quarta giornata di campionato, con la ‘Picena’ che affronterà, in partite di andata e ritorno, Cagliari, Settecolli, Ciociaria, e i padroni di casa dell’Olimpya Cosenza. «Lo spirito è quello di sempre – spiega il tecnico Palumbieri -. Il divertimento prima di tutto, cercando anche di fare bella figura provando a disputare un buon campionato. Le difficoltà ci sono, acuite ancora di più dalla pandemia. Fortunatamente abbiamo un gruppo di ragazzi straordinari che credono in quello che fanno, e hanno tanta voglia di crescere divertendosi, ma allo stesso tempo cercando di competere al massimo delle loro possibilità».

La carica del presidente

«Non posso non ringraziare i nostri sponsor – prosegue il presidente Marco Piergallini -, i quali ci permettono di portare avanti le nostre splendide attività e, anche in un momento così particolare, hanno scelto di continuare a sostenerci».