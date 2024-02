Coppa Italia Eccellenza, Osimana battuta e penalizzata. Domenica torna il campionato

Osimana, servirà l’impresa in Coppa Italia Eccellenza. I giallorossi, fortemente rimaneggiati tra squalifiche e infortuni, perdono l’andata degli ottavi di finale. Gli umbri dell’Atletico BMG passano 2-0 al Diana di Osimo, ma non mancano le polemiche. Diverse decisioni arbitrali fanno storcere il muso ai senzatesta, che mercoledì 28 febbraio, al comunale Romoli di Bastardo, dovranno provare a ribaltare tutto per continuare a sognare la Serie D.

CAMPIONATO – Domenica 18 febbraio è previsto il settimo turno del girone di ritorno di Eccellenza Marche. Il piatto forte di giornata è lo scontro tra la capolista Civitanovese e il Montegranaro, quarto. La seconda forza del torneo, il Montecchio Gallo, è ospite della Maceratese. I biancorossi hanno esonerato mister Dino Pagliari nelle scorse ore, la squadra è stata affidata al tecnico della Juniores, Pieralvise Ruani.

Il Montefano, in gran forma e terzo in graduatoria, muove verso Jesi. Cercano continuità Urbino e Sangiustese VP, che si incrociano in terra ducale. Il programma è completato da Monturano-Castelfidardo, Chiesanuova-Azzurra Colli e Urbania-Montegiorgio. L’Osimana cerca immediato riscatto di fronte al proprio pubblico, arriva il Tolentino.