Vis Pesaro e Ancona pareggiano nel derby e lasciano, per ora, la zona playout. A Recanati via Pagliari, in panchina atteso Giacomo Filippi

ANCONA – Dodici partite al termine della stagione regolare, la settima di ritorno ha portato bene solo a Vis Pesaro e Ancona che hanno pareggiato nel derby del Benelli, male a Fermana e Recanatese finite entrambe ko. La sconfitta interna della Recanatese contro il Rimini, gara terminata 1-4 in favore dei romagnoli, tra l’altro è costata la panchina a Pagliari, al suo posto dovrebbe arrivare nelle prossime ore Giacomo Filippi. Il match al Tubaldi va decisamente di traverso ai leopardiani: segna Garetto, pareggia Carpani, ancora il Rimini a segno con Malagrida nel finale di primo tempo. Nella ripresa doppietta di Morra e crisi Recanatese, alla quinta sconfitta consecutiva. La Fermana si arrende al Perugia, ma non senza lottare e soltanto nel finale di gara al Curi in cui decide la rete messa a segno dal giovane Seghetti.

Valzer di reti al Benelli tra Vis Pesaro e Ancona, i dorici di Colavitto passano in vantaggio con Paolucci, nella ripresa arriva subito il pari di Pucciarelli e poco dopo il vantaggio pesarese con Zagnoni di testa. L’Ancona non ci sta, rimette la testa a posto e trova il pari con Giampaolo, un punto per parte e zona playout alle spalle, vista la sconfitta del Sestri. Da segnalare in testa alla classifica la quinta vittoria consecutiva del Cesena, sempre più lanciato verso la promozione diretta in serie B. Si torna in campo domenica 18 e lunedì 19 febbraio.

Classifica: Cesena punti 65; Torres 53; Carrarese 48; Perugia 46; Gubbio 43; Pescara 41; Pontedera 39; Juventus Next Gen 36; Pineto 33; Virtus Entella e Rimini 32; Arezzo e Lucchese 31; Ancona e Vis Pesaro 29; Sestri 28; Spal 27; Recanatese 24; Olbia 21; Fermana 17. Prossimo turno, domenica 18 febbraio: Ancona-Carrarese (ore 14.00), Fermana-Spal (ore 14.00), Torres-Perugia (ore 14.00), Arezzo-Recanatese (ore 16.15), Pineto-Olbia (ore 16.15), Rimini-Pontedera (ore 18.30), Juventus Next Gen-Lucchese (ore 20.45), Vis Pesaro-Pescara (ore 20.45). Lunedì 19 febbraio: Gubbio-Virtus Entella (ore 20.30), Sestri-Cesena (ore 20.45).