Serie B: Ascoli rimontato dalla Sampdoria, volano Parma e Cremonese

ASCOLI – Con il posticipo tra Sampdoria e Ascoli, caratterizzato dal successo in rimonta dei blucerchiati per 2-1, va in archivio anche la 29esima giornata nel campionato di Serie B. Un turno, quello che si è appena concluso, che ha regalato risultati a sorpresa e tanti gol. In vetta, Parma e Cremonese volano verso la promozione diretta in Serie A. In coda, invece, il Lecco sembra ormai condannato alla retrocessione, mentre si fa critica la situazione dell’Ascoli, con la società bianconera che sta valutando l’esonero del tecnico Fabrizio Castori. Ma, come sempre, è bene procedere con ordine.

I risultati

Partiamo dall’Ascoli, appunto, che nel posticipo passa in vantaggio a Genova con Duris, poi si fa rimontare nel finale dai gol di Kasami e De Luca. Il Parma, invece, batte in casa il Brescia per 2-1: rondinelle avanti con Jallow, poi la rimonta locale con Man e Del Prato nel recupero. Cosenza e Cittadella non vanno oltre lo 0-0 nello scontro salvezza, con i padroni di casa che esonerano il tecnico Caserta e richiamano in panchina Viali. La Feralpisalò vince 3-2 a Modena: Di Molfetta, Butic e La Mantia i marcatori ospiti, Abiuso e Palumbo in gol per i padroni di casa. Lo Spezia vince tra le mura amiche per 2-1 contro il Sudtirol con la doppietta di Verde che rende inutile il momentaneo pareggio altoatesino di Casiraghi. Un gol di Moreo, invece, permette al Pisa di vincere in casa 1-0 contro la Ternana, mentre la Reggiana espugna di misura Catanzaro, sempre per 1-0, grazie all’autorete di Fulignati. Bella vittoria della Cremonese, che supera in casa il Como per 2-1: Coda e Zanimacchia per i locali, Da Cunha per gli ospiti. Il Palermo, con la rete di Nedelcearu, vince 1-0 a Lecco. Infine, il Venezia batte in casa il Bari per 3-1: Gytkjaer, Altare e Pohjanpalo in gol per i lagunari, Puscas per i pugliesi.

L’Ascoli

In casa Ascoli c’è delusione dopo la sconfitta rimediata contro la Sampdoria. Questo il commento post gara di mister Castori: «Il rammarico è grande perché abbiamo giocato una partita straordinaria per intensità e mentalità. Siamo andati in vantaggio, abbiamo preso un palo, un gol annullato dal Var, l’occasione netta di Duris. Poi è cambiata la partita, sull’1-1 ci si è messo l’infortunio di Bellusci, ho inserito Vaisanen, che aveva accusato un problema all’adduttore. Ieri Streng ha avuto il virus influenzale, poi l’infortunio di Botteghin. Disputare a Genova una grande partita e non prendere neanche un punto fa triplicare il rammarico. Non credo meritassimo di perdere, giocare meglio di così è dura, ma dobbiamo insistere, la squadra è viva e non sempre andrà così».

La classifica

Infine, ecco la classifica aggiornata nel campionato di Serie B, quando mancano ormai solo nove giornate al termine della stagione regolare: Parma 62; Cremonese 56; Venezia 54; Como 52; Palermo 49; Catanzaro 48; Brescia 38; Pisa, Sampdoria, Cittadella 37; Modena, Reggiana 36; Sudtirol 35; Cosenza, Bari 34; Spezia 30; Ternana 29; Ascoli 28; Feralpisalò 27; Lecco 21.