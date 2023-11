Eccellenza, nel recupero vince l’equilibrio. Torna il Covid: una gara a rischio

Castelfidardo e Urbino si dividono la posta in palio infrasettimanale. Domenica 26 novembre ecco la dodicesima giornata ma forse c'è un rinvio

ANCONA – L’Urbino sale al secondo posto della classifica di Eccellenza. Il Castelfidardo soffre sempre più di pareggite. Termina 0-0 il recupero della nona giornata tra fidardensi e ducali disputato mercoledì 22 novembre. Quinta ics consecutiva per i biancoverdi, ottava complessiva in undici apparizioni. L’Urbino raggiunge il Montegranaro alle spalle della capolista Civitanovese.

Con tutte le formazioni a parità di gare disputate, ci prepariamo ad assistere al dodicesimo turno di Eccellenza. Si gioca domenica 26 novembre. Una gara però è a forte rischio rinvio, parliamo di Chiesanuova-Monturano, con gli ospiti che stanno facendo i conti con un focolaio Covid piuttosto ingombrante: 8 giocatori sono risultati positivi, a oggi.

Il programma vedrà sicuramente disputarsi il super derby Civitanovese-Tolentino, coi cremisi in netta risalita. Scontro ad alta quota anche quello che vede contrapposte Urbino e Montefano. Il Montegranaro muove verso Montegiorgio. Derby sentito anche quello tra Osimana e Jesina, un grande classico del calcio marchigiano. Completano il programma gare di Eccellenza: Maceratese-Castelfidardo, Azzurra Colli-Montecchio Gallo e Urbania-Sangiustese VP. I calzaturieri hanno esonerato in settimana mister Ruben Dario Bolzan, non ancora annunciato il sostituto.