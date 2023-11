Calcio a 5 femminile, la Stilcasa Costruzioni Falconara vuole blindare il terzo posto

FALCONARA MARITTIMA – La Stilcasa Costruzioni Falconara punta a ritrovare i tre punti. Dopo il pareggio per 2-2 in casa della VIP, le biancoblu vogliono tornare subito alla vittoria nella nona giornata di Serie A femminile di Calcio a 5. Proveranno a farlo contro l’Atletico Foligno, nella sfida in programma domenica 26 novembre alle 18 al PalaBadiali.

Nell’ultimo turno giocato in Veneto, nonostante il doppio vantaggio accumulato, le citizens si sono fatte raggiungere dalla VIP. Un pareggio che ha permesso comunque alla Stilcasa di restare nei piani alti della classifica. Complice il passo falso del Molfetta infatti (battuto 8-2 in casa della Lazio), la squadra di Giulia Domenichetti si è ritrovata nel terzo posto della graduatoria in solitaria.

Il cammino intrapreso dalle ragazze col falco sul petto è quello giusto, ora c’è l’ostacolo Foligno da superare. Il club umbro cerca punti e darà del filo da torcere alla Stilcasa. Le falconaresi però sono affamate e potranno contare anche sulla spinta del PalaBadiali, con i tifosi biancoblu pronti come sempre a dare il proprio supporto.