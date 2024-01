Basket, la VL si muove sul mercato. Preso Markis McDuffie

Dopo giorni di serrata corte la Carpegna Prosciutto ha chiuso l’accordo con l’ala americana che non giocherà domenica

PESARO- La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro attraverso una nota sui propri canali ha comunicato di aver sottoscritto un accordo per portare in maglia biancorossa Markis McDuffie. Ala classe 1997, la sua carriera professionistica inizia nel 2019/2020 in Ungheria con la canotta dell’Alba Fehervar.

Nella stagione successiva approda in Italia dove scende in campo con l’Assigeco Piacenza, poi nel 2021/2022 è protagonista nel massimo campionato nelle fila di Napoli, con una media di 14 punti e 4.9 rimbalzi. All’esperienza partenopea fa seguito quella in Francia con Digione dove disputa anche la Champions League arrivando alla top 16. Nella massima lega transalpina realizza una media di 17 punti e cattura 6 rimbalzi a match.

Il suo 2023/2024 inizia in Turchia con il Turk Telekom Ankara, prendendo parte anche alla EuroCup. Ora l’approda a Pesaro, pronto a indossare la canotta numero 1.