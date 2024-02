Basket serie B2. L’ultimo atto della regular season

Ultimo turno di campionato prima delle fasi successive. Nel 22°appuntamento della regular season, tutto è ancora in bilico per la fase play-in silver

ANCONA – È l’ultimo atto di questa regular season di Serie B2. Se per le prime quattro posizioni, tradotto in play-in gold, è già stato tutto definito, è vera bagarre per quanto riguarda l’accesso ai play-in silver. Sono tre le squadre interessate nella lotta: Teramo a Spicchi, Roseto e Pisaurum. Tutte e tre che galleggiano a quota 18 e che occupano dalla settima alla nona piazza. Alla fase silver accederanno però solo dalla quinta all’ottava, con Attila Jr. e Amatori Pescara che hanno già strappato il pass per la fase successiva.

Allora il derby tra Pisaurum e Italservice Loreto assume tutta un’altra connotazione in termini di sentimenti legati dietro a questa sfida. Coach Foglietti vorrà sicuramente chiudere al meglio, rialzandosi dopo la sconfitta contro l’Halley e cercare d’orgoglio la terza posizione. Il Pisaurum, d’altro canto, è obbligato invece a vincere per sperare nel miglior posizionamento possibile che definirà il resto della sua stagione. Un occhio sarà per forza di cose rivolto alle sfide di Virtus Civitanova e Stamura Ancona che ospitano le altre due immischiate nella lotta, Roseto Bk e Teramo a Spicchi.

Ultimi test, prima della fase gold, anche per le tre squadre che occupano i gradini del podio. La capolista Matelica ospita l’Amatori Pescara, il Bramante Pesaro è chiamato a Porto Recanati mentre la Goldengas Senigallia riceve la visita del Pescara 2.0. Il programma di questo 22° appuntamento, l’ultimo, andrà in scena domenica tutto in contemporanea alle 18.00.