Sport nella Marche, prevenzione e impianti: così la Regione investe sul territorio

ANCONA- La Regione, in tema di sport sul territorio regionale, ha reso noti di recente quelli che sono stati gli interventi più significativi messi in atto negli ultimi mesi.

Il progetto “Sport per tutti“, che mira a migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso l’attività sportiva, ha ricevuto un investimento di oltre 2,5 milioni di euro. Sono state coinvolte le società sportive, promosse attività nelle zone del sisma e incentivata la pratica per gli over65 (anche con patologie). Stessa attenzione è stata riservata ai soggetti diversamente abili con importanti interventi in questo senso.

Sul tema dell’impiantistica sportiva sono stati oltre cento gli impianti risistemati e riqualificati grazie al fondo di 10 milioni di euro. Inoltre, è stata sottoscritta una convenzione con l’Istituto per il credito sportivo e sono state aperte sempre delle convenzioni con oltre 16 centri di medicina sportiva per la gratuità delle visite mediche per l’attività agonistica degli under 18 (un incremento che va dal 32% al 69% a seguito delle 70.000 visite effettuate nel 2019). A corollario anche l’acquisto di 810 defibrillatori che saranno destinati a società, impianti sportivi e palestre scolastiche.

Ultimo tassello, e non per ordine d’importanza, analizzato è quello della prevenzione sanitaria. Quasi 4 milioni di euro sono stati investiti per attuare un innovativo progetto “Marche in movimento con lo sport di classe”, sotto la supervisione di Miur e Coni, che ha portato ad un miglioramento sostanziale dell’attività motoria in classe. A questo progetto hanno aderito il 74% delle classi marchigiane che, tradotto, sarebbero 2490 classi, 3000 insegnanti, 54.800 alunni e, ovviamente, altrettante famiglie.