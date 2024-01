Spicca il derby tra Italservice e Bramante, Matelica ospita Civitanova

ANCONA – In arrivo una stracittadina importantissima. La città di Pesaro si prepara al derby tra Italservice Loreto Pesaro e Bramante, in programma giovedì 18 gennaio alle 21 per la diciassettesima giornata di Serie B2 di Basket. I bianconeri, al secondo derby consecutivo in campionato, cercano il bis dopo aver battuto il Pisaurum 67 a 61. I gialloblu però tentano l’aggancio in classifica ai propri rivali. Casoni e compagni infatti sono a quota 22 punti in classifica a braccetto con la Goldengas, mentre la truppa guidata da coach Nicolini è in testa insieme al Matelica con 24 punti.

A proposito del Matelica, i biancorossi puntano al riscatto dopo aver perso 99 a 84 contro Senigallia nell’ultimo turno. I ragazzi di coach Trullo ospiteranno la Virtus Civitanova mercoledì 17 alle 21. Anche Arienti e compagni però cercano punti. La squadra di coach Schiavi infatti si affaccia al prossimo incontro dopo aver rimediato tre kappao consecutivi.

In programma mercoledì 17 alle 20:30 ben quattro partite. La Goldengas Senigallia se la vedrà sul campo del Pisaurum. I due club si presentano alla sfida con umori opposti visti i risultati dell’ultima giornata (Senigallia ha battuto la capolista Matelica, mentre i pesaresi hanno perso il derby col Bramante). Dopo lo splendido successo ottenuto in trasferta contro Civitanova, la Stamura Ancona vuole rifarsi davanti ai propri tifosi contro l’Attila Junior.

Nel turno di campionato in cui spicca il derby tra Italservice e Bramante, c’è un’altra stracittadina da seguire con grande attenzione: si affrontano infatti Amatori Pescara e Pescara 2.0. Confronto tra abruzzesi anche quello tra Teramo a Spicchi e Roseto.