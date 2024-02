Spettacolo al Palamegabox, tra Italservice Pesaro e Meta Catania finisce 5 a 5

PESARO – Solo applausi al Palamegabox per Italservice Pesaro e Meta Catania Bricocity. Il 20° turno di questa Serie A New Energy non poteva aprirsi nel migliore dei modi. Risultato finale di 5 a 5 che probabilmente rende giustizia ad entrambe le formazioni, capaci di costruire un vero e proprio film all’interno di un campo di gioco.

Il primo tempo se lo aggiudica il Catania, brava e capace a scappare sul 2 a 0 con le reti di capitan Musumeci e Podda. La bomba di Barrichello (prima rete in biancorosso per lui) dimezza lo svantaggio e manda a riposo sul risultato di 2 a 1. Se l’inerzia, dopo la rete del neoacquisto, dovrebbe per tutti essere spostata verso la formazione di Scarpitti, non lo è per il Meta Catania. Ad inizio ripresa, la super rete di Raul Rocha prima, la puntata di Bocao poi, portano gli uomini di Juan Ramon sul +3, ipotecando seriamente il risultato. E allora ecco l’Italservice.

Nel momento più complicato di tutta la gara, i biancorossi danno inizio ad una rimonta memorabile. La carta del powerplay paga eccome. La rete di Ferreira, ben appostato all’interno dell’area di rigore dimezza lo svantaggio. Il PalaMegabox ruggisce e Barichello insieme a lui: la rete del 3 a 4 del brasiliano porta a -1 l’Italservice. Bastano pochi minuti, e sempre con il quinto di movimento, il Pesaro trova anche il pareggio. Sul secondo palo, per il secondo gol in due partite, Juanfran rimette tutto in parità. La cascata di emozioni ribalta in maniera totale tutti gli equilibri di campo fin lì costruiti. Andrè Ferreira sfrutta il movimento di Belloni, l’uscita maldestra del portiere siciliano, e con il sinistro imbuca il vantaggio per i padroni di casa. Come l’Italservice, anche il Meta Catania rinviene nel momento più difficile della partita. Dian Luka recupera su Miguelin, Bocao di punta batte Putano e firma il pareggio a poco più di 2 minuti ancora da giocare. La traversa finale di Raul Rocha genera un ultimo sussulto ai tifosi biancorossi che però, al triplice fischio, devono applaudire per una serata ricca di emozioni che porta un punto a testa a entrambe le compagini.

ITALSERVICE PESARO-META CATANIA 5-5 (1-2 p.t.)

ITALSERVICE PESARO: Putano, Caruso, Barichello, Andrè, Schiochet, Luberto, Vavà, Pires, Belloni, Juan Fran, Miguelin, D’Ambrosio. All. Scarpitti

META CATANIA: Manservigi, Dian Luka, Bocao, C.Musumeci, Anderson, Timm, Rocha, Podda, Silvestri, Salamone, G.Musumeci, Cassarino. All. Calvo Rodrigues

MARCATORI: 10’18” p.t. C.Musumeci (M), 11’24” Podda (M), 17’13” Barichello (I), 8’34” s.t. Rocha (M), 10’13” Bocao (M), 12’25” Andrè (I), 13’35” Barichello (I), 14’36” Juan Fran (I), 16’06” Andrè (I), 17’47” Bocao (M)

AMMONITI: Salamone (M), Vavà (I), Anderson (M), Schiochet (I)

ARBITRI: Chiara Perona (Biella), Pierluigi Minardi (Cosenza) CRONO: Luca Serfilippi (Pesaro)