Spareggi di serie D: tre marchigiane in campo per la vittoria

Tre marchigiane in campo domenica per gli spareggi di serie D. Si tratta di Vigor Senigallia, A.J. Fano e Montegiorgio. Le prime due si giocano l’accesso alla finale play-off per la promozione in Lega Pro, la terza proverà a staccare il pass per giocarsi poi la salvezza nei play-out. Per tutte è prevista una gara secca.

La Vigor, che ha concluso la regular season al secondo posto, affronta in casa il Cynthialbalonga, quinta forza del torneo, con fischio d’inizio alle ore 16. La squadra di mister Clementi ha dalla sua il fattore campo e i precedenti favorevoli in campionato, dove ha già battuto i laziali in entrambi i match disputati (1-0 in trasferta all’andata e 3-1 al Bianchelli nel girone di ritorno). Previsto il pubblico delle grandi occasioni. Non saranno validi gli abbonamenti, mentre i biglietti sono acquistabili in prevendita presso le edicole Fioretti e Quilly’s di Senigallia, fino a domenica mattina alle ore 11. Questi i prezzi: Curva 10€, Tribuna Laterale 15€, Poltroncine 20€. Il costo del biglietto è di 5€ per i ragazzi dai 14 ai 16 anni. Ingresso gratuito per gli Under 14 e per tutti i tesserati rossoblu.

Dall’altra parte del tabellone c’è la sfida Trastevere-Fano, rispettivamente terza e quarta forza del torneo di serie D girone F (diretta streaming dell’incontro su youtube). Partita in bilico e dal pronostico quanto mai incerto. I precedenti in campionato sono in perfetta parità (una vittoria a testa) e le due squadre hanno terminato la regular season con soli due punti di differenza. Il Trastevere è una delle big del torneo e già lo scorso anno fu il principale antagonista della Recanatese poi promossa in C. Ma il Fano è in forma e ha terminato il campionato in crescita, con un ruolino di marcia da prima della classe nel girone di ritorno. In caso di vittoria la formazione di mister Mosconi approderà alla finale, dove potrebbe riproporsi il derby con la Vigor, da giocarsi eventualmente al Bianchelli domenica 21 maggio.

Infine il Montegiorgio, dopo aver evitato la retrocessione in zona cesarini vincendo nell’ultima di campionato proprio contro la Vigor, andrà a giocarsi lo spareggio per accedere ai play-out in campo neutro, al “Buitoni” di Sansepolcro in Toscana, contro il Notaresco condannato all’ultimo dalla sconfitta in casa contro il Fano. (Biglietto d’ingresso in prevendita al prezzo di 10 euro). In caso di parità al termine del 90 minuti si andrà ai supplementari e poi ai rigori. Chi vince però non è ancora salvo: dovrà infatti giocare lo spareggio play-out domenica prossima sul campo del Roma City per restare in serie D. Anche qui è prevista la diretta della gara in streaming sulla pagina facebook del San Nicolò del Notaresco