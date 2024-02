Sorride lo Stilcasa Costruzioni Falconara. Battuto il Royal Lamezia per 6 a 0

FALCONARA – Torna subito alla vittoria lo Stilcasa Costruzioni Falconara. Lo fa in grande stile battendo per 6 a 0 il Royal Team Lamezia in un Palabadiali gremito, come al solito, di un caloroso pubblico a tinte biancoblu. Sempre più lotta a tre per la seconda posizione con le citizens che, grazie a questa vittoria rimangono a +1 sul GTM Montesilvano quarto, e a -3 dal Tikitaka Futsal secondo.

Pronti, via ed è subito Stilcasa Falconara. Dopo due traverse colpite nella stessa azione, prima da Soldevilla, poi da Elpidio, arriva il vantaggio delle citizens. Dopo 4’ minuti è già 1 a 0 per le ragazze di mister Giulia Domenichetti. La firma è di Silvia Praticò, nono centro in campionato. Il Falconara crea occasioni a ripetizione, gioca alla grande e si trova bene in campo. In altre parole, si diverte e fa divertire il Palabadiali. Il raddoppio arriva nelle battute finali del primo tempo. Brava Elpidio nel ricevere un corner al limite dell’area ed a calciare, fortunata nel trovare la deviazione. 2 a 0.

Nella ripresa il Falconara dilaga. Soldevilla incrocia con il destro, Pereira e Ferrara sfruttano uno schema e mettono al sicuro il risultato. Nel finale c’è spazio anche per la doppietta di Soldevilla ma la scena al Palabadiali la ruba Lucia Gregori. Capitano dell’under 15, classe 2009, esordisce in maglia biancoblu prendendosi gli applausi del pubblico. Una ciliegina sulla torta del Falconara dunque, che, dopo il kappao con il Montesilvano, torna subito ai 3 punti. Vittoria importante che ora proietta lo Stilcacasa nel prossimo turno di campionato. Il mirino è già fisso sul Pelleterie.

STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA-T&T ROYAL LAMEZIA 6-0 (p.t. 2-0)

STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA: Sestari, Soldevilla, Elpidio, Kubaszek, Pereira, Praticò, Gregori, Saluzzi, Scoponi, Ferrara, Boutimah, Tomassini. All. Domenichetti

T&T ROYAL LAMEZIA: Pepe, J. Ferreira, Getulio, L. Ferreira, De Sarro, Aliotta, Jokisalo, Do Amaral, Di Giacomo, Mantyla, Sorrentino, Romano. All. Iamunno

MARCATRICI: p.t. 3’50” Praticò (F), 17’30” Elpidio (F), s .t. 1’04” Soldevilla (F), 10’18” Pereira (F), 17’15” Ferrara (F), 17’59” Soldevilla (F)

AMMONITE: Getulio (L), L. Ferreira (L)

ARBITRI: Antonio Dimundo (Molfetta), Daniele Biondo (Varese) CRONO: Luca Di Battista (Avezzano