Oltre 160 società di pallavolo firmano un protocollo di idee inviato alla Fipav. C’è anche Loreto

C’è anche la Nova Volley Loreto 2014 tra le società che chiedono alla Fipav – Federazione Italiana Pallavolo di adottare le richieste per dare un futuro al proprio sport.

Tra grandi e piccoli, da serie A1 a categorie provinciali, da nord a sud con nomi eccellenti come la Pallavolo Anderlini di Modena, Volleyrò Casal De’Pazzi, Chieri di serie A1, Volley Milano e molte altre che si uniranno al già cospicuo gruppo di oltre 160 società, sul tavolo del presidente Cattaneo e dei consiglieri federali è arrivata una lettera con 5 macrotemi.

Tra le società marchigiane è firmataria anche la Nova Volley Loreto 2014 del presidente Franco Massaccesi.

«Già dopo il lockdown – ha detto Massaccesi – ho chiarito che senza un cambio di passo deciso lo sport dilettantistico e quello legato al lavoro dei settori giovanili andava a morire».

Il protocollo sottoscritto ha raccolto la condivisione di società da nord a sud.

«I problemi sono gli stessi per tutte le società sportive e anzi mi aspetto che molte altre società, anche delle Marche, si rendano promotrici di questo percorso che è spontaneo, nasce veramente dal basso e formula proposte concrete e fattibili» ha aggiunto il presidente della Nova Volley Loreto che in settimana ha riavviato le attività per i propri iscritti del settore giovanile maschile e femminile.

I 5 punti del documento riguardano: Progetti scolastici, Ripartenza dell’attività, Progetti di Miglioramento, Scuole Federali di Pallavolo, Tasse gara per lo svolgimento dei campionati.

«Noi siamo presidenti, società, addetti ai lavori e il nostro compito è dare suggerimenti in base all’esperienza acquisita sul campo – ha aggiunto Massaccesi – mentre alle autorità federali designate per guidare il movimento spetta il compito di decidere e darci regole e percorsi sostenibili e attuali rispetto al momento storico che non solo la pallavolo o lo sport stanno vivendo. Ringrazio coloro che hanno saputo fare sintesi raccogliendo le molte istanze e suggerimenti provenienti da tantissimi addetti ai lavori da tutta Italia».

«Personalmente, quando sono stato interpellato, oltre a convenire sui temi poi inseriti, ho anche rimarcato che per dare un impulso di valore a tutto il movimento occorra investire sugli allenatori dando la possibilità a coloro che di questa passione hanno la capacità di fare una professione, di poter ricevere dei contributi ora che le società sono ancora più in difficoltà e non possono permettersi di remunerarli come meriterebbero» ha concluso il presidente della Nova Volley Loreto.