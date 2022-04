Sitting Volley, Fermo sarà capitale per un weekend

FERMO – L’allenatore della Nazionale italiana di sitting volley Alireza Moameri assisterà alla palestra del Coni di Fermo alle semifinali del Campionato italiano assoluto maschile di sitting volley. A sfidarsi scenderanno in campo 12 squadre che, divise in 4 gironi da tre formazioni. L’unica formazione marchigiana, la Scuola di pallavolo fermana, se la vedrà con la Scuola di pallavolo Ravenna e la Fonte Roma Eur. Chi vince il girone vola alla Final Four e proseguirà la corsa al titolo nazionale.

Per l’assessore allo Sport del Comune di Fermo Alberto Scarfini «ormai da tempo Fermo è la capitale del sitting volley una disciplina che associa una bella competizione a valori come integrazione, socialità e aggregazione».

Seduti sul parquet ci sono, infatti, disabili e normodotati. Sergio Venanzoni, capitano della Scuola di pallavolo fermana ricorda «l’anno molto particolare vissuto per via del Covid», ma anche «il costante impegno per prepararci bene a realizzare il nostro sogno».

In squadra c’è anche Federico Ripani che milita in Nazionale e che è responsabile regionale sitting volley per la Fipav (Federazione italiana pallavolo). Il team fermano l’ha visto nascere, nel 2016, e passare dai quattro atleti iniziali ai quattordici attuali. «Siamo arrivati a fare tre allenamenti a settimana perché vogliamo lo scudetto. L’impegno è massimo». Quelle che si disputeranno in questi giorni sono le prime semifinali del Campionato assoluto. Prima, andavano in finale le prime sei squadre classificate. Con l’aumento delle squadre, s’è rimessa mano al regolamento. Con il gruppo fermano si allena un ragazzo della provincia di Chieti, perché la squadra sta diventando un punto di riferimento per le Marche e non solo.