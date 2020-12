SENIGALLIA – Nuova sfida per Simone Saltarelli. Il pilota senigalliese passa a un nuovo team in sella a una nuova moto per il prossimo campionato National Trophy. Dopo il sesto posto assoluto di questo anno ormai agli sgoccioli, per il centauro originario della spiaggia di velluto è giunta l’ora di nuovi progetti che verranno avviati a febbraio con i test sui circuiti nazionali italiani.

Cambio di moto: Simone Saltarelli passa – sempre in categoria Sbk – dalla Yamaha alla potente Ducati Panigale V4r 1000 con i colori del TCF Racing Team, un binomio tutto marchigiano. Si è inoltre confermato pilota ufficiale Dunlop: dal noto marchio per tutta la stagione agonistica saranno fornite gomme ed assistenza tecnica. Tra le altre conferme: YSS, per la parte delle sospensioni, che già ha seguito Saltarelli nelle passate stagioni, e la Sc Project per gli scarichi.

Il TCF Racing Team nasce da un’idea dell’imprenditore fabrianese Francesco Nucci, coadiuvato da Dimitri di Vita e Vincenzo Lacchè: con la passione dei motori nel sangue hanno deciso di buttarsi in prima persona nel mondo delle competizioni. «Ho la passione delle moto da sempre – spiega Nucci, titolare di un’azienda di trasporti di Fabriano – ed io stesso corro nel campionato amatori. Lo scorso anno mi sono classificato 4° assoluto e 1° nella categoria over 30. E proprio in pista, per l’esattezza a Misano, ho incontrato Simone tramite un’amicizia comune, anche se già lo conoscevo come pilota. Da lì ho iniziato a seguire le sue gare sempre più da vicino, fino a decidere di aprire e gestire il TCF Racing Team. So che non sarà facile e stiamo viaggiando con i piedi ben piantati in terra, ma di sicuro crediamo fortemente in quello che stiamo facendo».

Simone Santarelli si presenterà sulle piste italiane con due Ducati: una versione 2019, con i quali sono stati fatti i primi test a Misano e Vallelunga, e una fiammante edizione 2021, grazie anche alla disponibilità della Ducati Brothers di Ancona, che sarà in pista dai primi di febbraio. Oltre a ringraziare il TCF Racing Team e in particolare Francesco Nucci, il pilota di Senigallia ha dichiarato che «ce la stiamo mettendo tutta, e siamo tutti carichi, ma ovviamente non ci facciamo facili illusioni. Il campionato è ricco di ottimi piloti, anche con esperienze di mondiale alle spalle, ma di sicuro non staremo a guardare. Il cambio di moto non è stato traumatico, ho già avuto un buon feeling con la Ducati da subito. Lo stesso nostro staff tecnico è composto da ottimi elementi che di sicuro ci sapranno supportare egregiamente durante le gare».

A sostenere il centauro c’è anche una cordata di sponsor di Senigallia.