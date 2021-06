Simone Pozzetti saluta la Goldengas Senigallia: «Sono stati due anni bellissimi»

SENIGALLIA – Simone Pozzetti non sarà un giocatore della Goldengas Senigallia nella stagione 2021/2022. Il cestista di origini anconetane ha salutato tramite un post sulla propria pagina Facebook società, ex compagni e tifosi.

Si interrompe così un matrimonio durato due anni, breve ma intenso anzi intensissimo. A testimoniare ciò è il saluto sentito di Pozzetti e l’affetto mostratogli dai tifosi della Goldengas nei commenti. Di seguito il post: «2 anni bellissimi, ricchi di soddisfazioni e di emozioni. Grazie per la vostra serietà, per il vostro affetto, per avermi sempre supportato e sopportato. Non importa cosa succede, alcuni ricordi non possono mai essere rimpiazzati».

E non sarà sicuramente facile sostituire l’ala-pivot, ma se la Goldengas vorrà ripetere lo splendido campionato di Serie B da poco terminato con l’eliminazione nel primo turno playoff, servirà un innesto all’altezza. Per il 31enne dorico, potrebbe esserci un ritorno in patria alla Mosconi Ancona. Per ora, niente di ufficiale.