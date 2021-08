Simone Farabegoli, ufficiale all’Ancona-Matelica

Tommaso Farabegoli è un nuovo giocatore dell'Ancona-Matelica. È stata superata la concorrenza di altre squadre, tra cui la Fermana. Arriva in prestito dalla Sampdoria

ANCONA – Il difensore centrale Tommaso Farabegoli è un nuovo giocatore dell’Ancona Matelica. Nato a Cesena, classe 1999, dopo tutta la trafila del Settore Giovanile nella sua città, ed una parentesi al Sassuolo, Farabegoli si è messo in luce nella Primavera della Sampdoria (26 presenze e tre reti). Subito dopo è arrivata la buonissima esperienza con la Vis Pesaro (27 presenze), mentre la scorsa stagione il difensore si è diviso tra i rossiniani e, nella seconda parte del campionato, la Feralpisalò, con cui ha raggiunto i play-off. «Sono felice della mia scelta – ha dichiarato Farabegoli – sin da subito ho sentito grande fiducia e stima da parte della società e queste mi hanno veramente colpito. Sono carico, a spingermi sono la giusta umiltà ma anche una grande voglia di migliorare e dare il massimo, specie in una piazza prestigiosa come questa con una città, dei tifosi e uno stadio molto belli. Speriamo di toglierci insieme delle belle soddisfazioni».