Serie C, verso il campionato: parlano i tecnici Palladini, Stellone e Tomei

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il campionato di Serie C scatterà nel prossimo fine settimana. Samb, Vis Pesaro e Ascoli sono reduci dall’antipasto di Coppa Italia: due hanno sorriso e si ritroveranno faccia a faccia nel prossimo turno, una cercherà riscatto immediato.

Qui Ascoli

Vittoria in trasferta, su un campo difficile come quello del Pineto. L’Ascoli ha eliminato gli abruzzesi dal primo turno di Coppa Italia Serie C e mister Francesco Tomei si è detto contento: «Sono molto soddisfatto di come i ragazzi hanno interpretato la partita, reputo il Pineto una squadra forte, ha giovani con qualità tecniche e fisiche e giocano insieme da un anno. La vittoria fa morale, siamo sulla strada giusta, ce la godiamo, bisogna essere umili e dobbiamo continuare a lavorare. Mi è piaciuta la mentalità di voler fare la partita, ancora non siamo fluidi, ma è la normalità».

Sul secondo turno eliminatorio con la Samb: «Prima del derby dobbiamo affrontare tante partite sentite, per noi ciascuna gara è fondamentale, siamo in un posto in cui non possiamo permetterci di sottovalutare gli altri incontri, sono tutti derby per noi, anche se so che quello con la Samb è molto sentito. Viviamo in una città importante, i tifosi sono stati meravigliosi».

Qui Samb

Non può che sorridere anche Ottavio Palladini, tecnico della Samb che ha estromesso la Vis Pesaro dalla Coppa Italia di Serie C: «Sapevamo di affrontare una squadra forte come la Vis, reduce da una stagione veramente positiva. Contento per i ragazzi, ma ci aspetta un campionato durissimo, lungo, ogni domenica sarà battaglia. Lo spirito deve essere quello visto in Coppa Italia. Giocare al Riviera delle Palme è motivo di vanto, di orgoglio: dobbiamo essere noi a trascinare il pubblico. Il derby? Pensiamo al debutto in campionato con il Bra».

Qui Vis

Roberto Stellone, trainer della Vis Pesaro, non intende fare drammi per la sconfitta del Riviera: «Complimenti alla Samb, ha meritato di vincere nel secondo tempo. Il gol del vantaggio è nato da una palla inattiva un po’ dubbia, ma loro hanno giocato meglio di noi nella ripresa e quindi il risultato è giusto. Noi abbiamo cambiato tanto rispetto alla stagione passata, siamo un po’ corti, ci mancano almeno tre pedine e speriamo di individuarle al più presto nel mercato. Ci serve tempo per conoscerci e assimilare i concetti. Il campionato? C’è da mantenere la categoria come primo obiettivo, sarà una Serie C equilibrata».