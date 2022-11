Serie A, finalmente Italservice Pesaro: schiantata Pistoia

PESARO – Secondo successo stagionale per l’Italservice Pesaro. I biancorossi ritrovano sorriso e vittoria, finalmente, schiantando la matricola Pistoia 8-2 a Salsomaggiore Terme, davanti alle telecamere di Sky Sport.

De Oliveira, poker per lui, la sblocca dopo 2 minuti. Alflen raddoppia poco dopo. Pistoia reagisce e rimonta, ma ci pensa Dalcin a riportare avanti l’Italservice prima della pausa lunga. Nella ripresa, De Oliveira con una botta tremenda sotto la traversa fa 4 a 2. I toscani mettono il portiere di movimento, ma l’Italservice c’è, difende forte, ruba palla e con altre due reti di De Oliveira vola sul 6 a 2. Nel finale c’è spazio anche per le prime reti in A in biancorosso per Arcidiacone e Pires.