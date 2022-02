Serie D, weekend di derby con Recanatese-Samb e Porto D’Ascoli-Castelfidardo

Gli ultimi colpi del calciomercato rendono ancora più spumeggiante il prossimo turno di serie D, dove spiccano i derby marchigiani Recanatese –Sambenedettese e Porto D’Ascoli-Castelfidardo. Campo principale sarà lo stadio Nicola Tubaldi di Recanati, dove ci saranno anche le telecamere di SportItalia e la diretta sul canale 60 del digitale terrestre. I padroni di casa si presentano all’appuntamento con il nuovo acquisto Matteo Minozzi, annunciato proprio ieri dalla società giallorossa. Attaccante classe 1996, cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli, Minozzi ha vestito le maglie di Gubbio, Castelfidardo, Montegiorgio, Tolentino, Porto d’Ascoli, Sambenedettese (Serie C) e infine Pineto. In serie D ha collezionato 23 gol in 68 presenze, di cui 6 messi a segno in questa prima parte del campionato. Un’arma in più al servizio della corazzata di mister Pagliari, che detiene già il miglior attacco del girone con 37 realizzazioni. La capolista deve però ritrovare la strada della vittoria e la via del gol, smarrite in questo inizio di 2022 dove sono arrivati una sconfitta, un pareggio e zero reti messe a segno. Dall’altra parte troverà un avversario di blasone e valore come la Sambenedettese, che nel mercato di riparazione ha rivoluzionato la squadra ed è alla disperata ricerca di punti per migliorare una classifica ancora deficitaria. I rivieraschi hanno raccolto due pareggi a reti bianche nelle ultime due gare, e si presenteranno a Recanati con il nuovo acquisto Samuele D’Agosto, giovane attaccante classe 2003 ex Primavera dell’Avellino.

L’altro derby di giornata sarà quello tra Porto D’Ascoli e Castelfidardo. I padroni di casa tornano davanti al proprio pubblico dopo le due trasferte consecutive contro Matese e Fano (recupero), dalle quali sono tornati con due pareggi preziosi e un’ulteriore consapevolezza sui propri mezzi. Certezze che sembrano svanite in casa Castelfidardo, con i biancoverdi piombati ad un solo punto di distanza dai play-out, dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime cinque partite. La situazione a Castelfidardo è in fermento, con tanti movimenti in entrate e uscita. In settimana sono stati annunciati gli addii di Sprecacè, Palladini e De Cesare, mentre dopo l’arrivo di Cusimano si attende anche un attaccante e almeno un altro centrocampista.

Impegno casalingo per il Fano contro una diretta concorrente per la salvezza come il Castelnuovo Vomano. Il Tolentino tenterà il colpaccio in casa della cenerentola Aurora Alto Casertano, mentre il Montegiorgio è chiamato a confermare il grande sprint di inizio anno sul difficile campo del Pineto.