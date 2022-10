Serie D: volano Fano e Senigallia, pareggio tra Porto e Samb

Una doppietta di capitan Broso su rigore regala i tre punti all’Alma Juventus Fano sul campo dell’Avezzano. Una vittoria che vale doppio, contro una potenziale diretta concorrente per il salto di categoria. Con questo risultato il Fano allunga a + 3 sugli abruzzesi e mantiene il secondo posto (insieme al Pineto) ad una sola lunghezza di distanza dalla vetta della classifica occupata dal Trastevere, vittorioso di misura sul Montegiorgio per 2-1. La squadra romana si porta sul doppio vantaggio con le reti di Crescenzo e Tortolano, poi arriva la reazione dei marchigiani, che accorciano all’81’ con Antichi e poi protestano prima per un gol non concesso con la palla sulla linea di porta, poi per una rete annullata per fuorigioco a Marini.

Nell’altra trasferta capitolina va decisamente meglio alla Vigor Senigallia, che sbanca il campo del Roma City con le reti di Pesaresi e D’Errico. La squadra di mister Clementi sale così al quarto posto in classifica a quota 16 punti. Pareggio a reti bianche e con poche emozioni nel derby Porto d’Ascoli-Samb. Un punto che non accontenta nessuno ma rappresenta per entrambe una boccata d’ossigeno dopo le precedenti sconfitte. Mister Prosperi ha l’attacco spuntato senza Cardella e Chinellato, mentre Ciampelli schiera il tridente Battista-Napolano-Fall, puntando sulla voglia di rivincita di quest’ultimo (ex non confermato dai rossoblù). Alla fine però le difese prevalgono sugli attacchi e lo 0-0 è un risultato giusto. Troppo poco però per i tifosi della Samb, che contestano la società sugli spalti, delusi da un inizio di stagione molto sotto le aspettative.



Continua infine la crisi del Tolentino, che perde in casa 3-1 contro il Cynthialbalonga e incappa nella quinta sconfitta consecutiva. Sui banchi degli imputati ancora una volta il giovane portiere Moro: decisivo il suo errore sull’1-1 che ha spalancato il successo alla squadra laziale. In settimana il presidente Romagnoli ha ribadito la fiducia a mister Mattoni, anche se la classifica inizia ad essere preoccupante, con tre sole lunghezze di distanza dall’ultimo posto.