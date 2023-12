Serie D: la Vigor torna a vincere, l’Atletico Ascoli ferma la Samb

Pareggio ad occhiali per Fano e Fossombrone. Polemiche per i fuochi d’artificio post derby Samb-Atletico. L’unica a esultare è la Vigor

Quattro pareggi e una vittoria per le marchigiane nell’ultima giornata di serie D. L’unico successo lo porta a casa la Vigor Senigallia, che vince 3-0 sul campo del Vastogirardi. Di Scheffer, Baldini e Vrioni le reti rossoblù che arrivano tutte nel secondo tempo. La Vigor torna così al successo dopo aver collezionato quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Ora i rossoblù salgono al settimo posto in classifica a quota 23 punti, insieme al San Nicolò Notaresco e al Fossombrone, che pareggia in casa contro il Roma City. Una gara in cui la miglior difesa del campionato (quella del Fossombrone) prevale sul miglior attacco del girone (quello del Roma City con 29 gol realizzati). Ne esce fuori comunque una partita con parecchie occasioni, soprattutto per i padroni di casa, ma con le polveri bagnate.

Finisce 0-0 anche la gara tra Alma Fano e Sora, la prima sulla panchina granata per mister Giovanni Cornacchini, che ottiene un punto per muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive. La novità tattica è l’inserimento dal primo minuto di Kalombo, che agisce a supporto della punta Tenkorang insieme ad Allegrucci. Si vede un Fano più offensivo ma il gol non arriva e resta il grande problema della formazione granata, che ha l’ultimo attacco del torneo con 8 gol messi a segno in 15 partite.

Pareggio pirotecnico e con scie polemiche quello nel derby tra Samb e Atletico Ascoli. I padroni di casa vanno in vantaggio per 2-0 ma nel finale subiscono l’incredibile rimonta dei bianconeri, che mettono a segno 2 gol in 2 minuti. I giocatori dell’Atletico Ascoli vengono accolti dai fuochi d’artificio dei propri tifosi al ritorno da San Benedetto e il presidente della Samb Massi non la prende bene: «non mi sono piaciuti – spiega – dopo che si era lavorato in settimana per stemperare i toni». Il passo falso dei rossoblù costa la vetta solitaria, ora in coabitazione con il Campobasso che vince fuori casa sul campo del Notaresco. Mister Lauro non può fallire i prossimi due match prima della sosta natalizia: in trasferta contro il Roma City e in casa contro la Vigor Senigallia.