Serie D, la Vigor Senigallia pronta per il derby col Tolentino

Ai cremisi serve un’impresa per fermare la vicecapolista Vigor. Trasferte per Fano, Montegiorgio e Samb. Porto d’Ascoli in casa con il Matese

Fari puntati sul derby Tolentino-Vigor, match clou della 23° giornata di serie D girone F. Una sfida alla Davide contro Golia, con la squadra cremisi inchiodata all’ultimo posto della classifica e ancora a caccia della prima vittoria davanti al proprio pubblico. Alla squadra di mister Zannini servirà un’impresa. «Ci siamo preparati nel modo giusto – ha dichiarato il bomber dei cremisi Domenico Vitiello – loro sono una squadra importante con un bel mix di giovani di talento e giocatori esperti soprattutto dietro e a centrocampo. Affronteremo la gara con il piglio giusto cercando di fare la prima vittoria in casa».

Sull’altra sponda la Vigor Senigallia si presenta all’appuntamento in piena fiducia dopo la vittoria contro la prima della classe di domenica scorsa. Lo stadio “Della Vittoria” rievoca poi delle belle sensazioni in casa rossoblù. L’ultima apparizione della Vigor in terra cremisi risale infatti al 19 maggio 2019, quando Senigallia vinse lo spareggio playoff Promozione contro l’Atletico Ascoli (2-1, timbrato Denis Pesaresi e Luca Morganti). Quel match decretò il balzo in Eccellenza della Vigor.

Una Samb attanagliata dai problemi societari e da una classifica preoccupante va a fare visita alla capolista Pineto, in cerca di riscatto dopo il passo falso di Senigallia. Negli ultimi giorni si sono susseguite le voci su possibili cordate di imprenditori interessati a rilevare la società. In pista ci sarebbe anche l’attuale presidente del Porto d’Ascoli Vittorio Massi. Nel frattempo la squadra di mister Manoni deve difendere la categoria sul campo, affidandosi a quella parte di giocatori con più motivazioni. A Pineto servirà anche una prova di orgoglio.

Il Fano andrà in trasferta nella capitale contro il Roma City, una delle squadre più in forma del momento. «Una partita complicata – spiega mister Mosconi – loro si sono rinforzati tanto e hanno un budget da serie C. Erano partiti male e adesso sono in ripresa, ma anche noi siamo in salute e dobbiamo andare lì con fame e determinazione». Fano senza Schiaroli (squalificato) e con Niang in dubbio, in rampa di lancio ci sono Mistura e Zanni.

Il Montegiorgio è attesa da un’altra sfida salvezza dopo quella di una settimana fa contro il Notaresco, terminata a reti inviolate. I rossoblù saranno di scena in trasferta ad Ardea dove affronteranno il Team Nuova Florida, che nell’ultimo turno ha fermato sull’1-1 la Sambenedettese. «Un avversario molto fisico e di categoria – ha spiegato mister Baldassari – che nell’ultimo periodo sta facendo davvero ottimi risultati». Per il Montegiorgio saranno assenti capitan Albanesi, Santoro e Diop (squalificato).

Infine il Porto d’Ascoli, dopo il pareggio di mercoledì nel recupero contro la Vastese, torna al Riviera delle Palme per affrontare il Matese, che in classifica la precede di due punti e occupa attualmente l’ultimo posto nella griglia play-off.