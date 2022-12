Serie D, la Vigor nella tana dei lupi,  il Porto d’Ascoli sfida la capolista

La serie D si avvicina al giro di boa: domani (ore 14:30) arriva la terzultima giornata del girone di andata e le marchigiane sono attese da impegni ad alto coefficiente di difficoltà.

La Vigor Senigallia, seconda in classifica insieme al Trastevere, sarà di scena in Abruzzo nella tana dei “lupi marsicani, lo stadio “Marsi” di Avezzano. La squadra di mister Clementi è reduce dal successo casalingo con il Vastogirardi, ottenuto in extremis grazie al rigore realizzato da capitan Denis Pesaresi. L’Avezzano invece ha espugnato Tolentino (con doppietta del bomber brasiliano Dos Santos) salendo così al quinto posto in classifica. Per la Vigor è l’ennesimo test di maturità che potrebbe consacrarla definitivamente tra le grandi del campionato. I biglietti per i tifosi rossoblu saranno in vendita esclusivamente al botteghino dello stadio, aperto dalle ore 12.30, il giorno della partita.

L’Alma Juventus Fano torna tra le mura amiche del “Mancini” dove incontrerà il Cynthialbalonga dell’ex Andrea Sivilla (uno degli attaccanti più prolifici della serie D). La squadra granata, reduce dal derby vinto contro il Montegiorgio, ha acquistato in settimana il trequartista classe ‘91 Umberto Nappello, innesto di esperienza e di grande qualità tecnica.

Partita casalinga anche per il Porto d’Ascoli, che al Riviera della Palme sfiderà la capolista Pineto, reduce da una serie record di 12 risultati utili consecutivi (l’unica sconfitta risale alla seconda giornata contro il Fano). La squadra abruzzese vanta il capocannoniere del girone (l’ex Montegiorgio e Castelfidardo Moussadya Njambè) e la migliore difesa insieme proprio al Porto d’Ascoli (9 reti subite). Durante la sessione invernale di calciomercato si è ulteriormente rinforzata con gli arrivi del fantasista ex Samb Lorenzo Emili e del centrocampista ex Cynthialbalonga Cosimo Forgione proveniente dalla Cynthialbalonga. Gli orange invece hanno salutato l’attaccante Fall (passato al Tivoli) e hanno acquistato il centrocampista gambiano Mousa Balla Sowe (un passato nel Parma e tanta serie D alle spalle). La squadra di Ciampelli viene da tre vittorie consecutive, che l’hanno rilanciata in zona play-off, ma dovrà fare a meno del bomber Spagna (squalificato).

Il Montegiorgio dopo il derby perso contro il Fano è atteso dalla difficile trasferta a Piedimonte Matese, contro una delle formazioni più in forma del momento (quinta in classifica, non perde dal 2 ottobre), reduce dal colpaccio in casa della Samb.

Proprio la Samb cerca l’immediato riscatto a Vastogirardi, dove i ragazzi di Alfonsi proveranno a vincere per risalire una classifica ancora deficitaria. La squadra rossoblù dovrebbe recuperare Cardella (alle prese con un risentimento muscolare) mentre si dovrà fare a meno di Lulli e Chinellato. Intanto dal mercato è in arrivo il primo colpo: si tratterebbe del jolly d’attacco Giuseppe Torromino, classe ’98, ex Livorno con cui ha firmato la promozione in Eccellenza degli amaranto nel 2021.

Mission impossible per il Tolentino, penultimo in classifica e fuori dalla Coppa (dopo il 5-1 subito mercoledì a Pineto). La squadra cremisi tenterà l’impresa a Roma sul campo del Trastevere, secondo in classifica con il miglior attacco del girone (29 reti segnate). Non si ferma intanto il mercato della squadra di Mattoni: gli ultimi arrivati sono l’attaccante Matteo Pallecchi e il centrocampista Kevin Moran Blanco, mentre lascia Tolentino il 2001 Luca Cicconetti.