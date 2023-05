Serie D, tre marchigiane si giocano tutto. Mister Mosconi ago della bilancia?

Tre squadre marchigiane si giocano tutto nell’ultima giornata di campionato: Senigallia, Montegiorgio e Tolentino. Le prime due si affrontano in un derby fratricida, dove il pareggio non serve a nessuna. Senigallia, con 600 tifosi al seguito, deve vincere al Tamburrini per sperare nella promozione; il Montegiorgio ha bisogno della vittoria per non retrocedere in Eccellenza. Una gara ad eliminazione dove conteranno anche i risultati degli altri campi, in particolare quelli di Pineto, Notaresco, Ardea e Tolentino. Quest’ultima in particolare, ultima in classifica insieme al Montegiorgio a quota 28 punti, deve battere in casa il Roma City e sperare anche lei nelle sconfitte delle altre. Ma il destino di Montegiorgio e Tolentino si incrocia anche con quello del Fano, che affronta in trasferta il San Nicolò Notaresco. La squadra di Andrea Mosconi ha ormai raggiunto il suo obiettivo play-off, ma può fare da ago della bilancia nella lotta per non retrocedere.

Mister Mosconi promette che non farà sconti a nessuno. «Daremo il massimo come sempre – spiega il tecnico del Fano – senza tirarci indietro. Chi pensa il contrario allora non mi conosce bene. Così ho fatto anche la scorsa stagione quando ero al Tolentino». A proposito, per Mosconi battere il Notaresco significherebbe fare un grosso regalo proprio alla sua ex squadra. «Mi sento inevitabilmente legato alla piazza di Tolentino – spiega – devo molto a quella società e ovviamente sarei contento se riuscisse a salvarsi». Nella scorsa stagione Mosconi era riuscito a centrare i play-off con la squadra cremisi, obiettivo raggiunto anche quest’anno con i granata. I risultati gli danno ragione. «Abbiamo fatto un grande girone di ritorno – spiega il tecnico – peccato per i tanti infortuni concentrati tutti nello stesso periodo, altrimenti avremmo potuto lottare per i primi posti. Sono contento anche perché siamo riusciti a valorizzare tanti giovani, arrivando primi in questa speciale classifica del nostro raggruppamento. Ora puntiamo a vincere i play-off per far scoccare la scintilla anche con la città e i tifosi, che è l’ultimo tassello che ci manca per far tornare il Fano ad altissimi livelli».