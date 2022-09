Serie D, Tolentino-Fano: la carica degli ex. La Samb rischia a Chieti

Derby dei ricordi per mister Mosconi a Tolentino. Tegola per la Samb: Conson fuori un mese. Montegiorgio e Senigallia in trasferta

Si avvicina la terza giornata del campionato di serie D girone F, in programma domenica 18 settembre a partire dalle ore 15. Per le squadre marchigiane l’appuntamento si preannuncia ricco di spunti e di crocevia importanti. In particolare per il Fano di mister Andrea Mosconi, che torna a Tolentino da avversario dopo averlo allenato per ben cinque stagioni, scrivendo pagine importanti della storia cremisi, tra cui la vittoria del Campionato di Eccellenza nella stagione 2018-2019, la conquista della Coppa Italia Marche e il terzo posto della scorsa stagione in serie D. Poi la decisione, quest’estate, di chiudere un ciclo per iniziare una nuova avventura in quel di Fano. E domenica ci sarà il ritorno al “Della Vittoria”, davanti a quelli che sono stati a lungo il suo stadio e il suo pubblico. Insieme a lui ci saranno anche i vari Capezzani, Severini e Padovani, approdati quest’estate in maglia granata dopo aver vestito la casacca cremisi la scorsa stagione. I tre ex, fedelissimi del tecnico, sono stati protagonisti nel successo casalingo del Fano contro il Pineto: Severini ha sfiorato l’eurogol, Capezzani ha servito l’assist per l’1-0 firmato poi da Padovani. Anche il Tolentino però viene dalla vittoria in trasferta sul campo del Termoli per 2-1. Entrambe le squadre hanno gli stessi punti in classifica, frutto dello stesso percorso in campionato: pareggio per 1-1 all’esordio, vittoria per 2-1 alla seconda giornata. Sarà un derby giocato sul filo dell’equilibrio.

E’ attesa da una gara insidiosa anche la Sambenedettese, che andrà in trasferta sul campo del Chieti, capolista del girone a punteggio pieno. I rossoblù non possono permettersi passi falsi dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa, in casa contro il Cynthialbalonga. Un risultato inaspettato che ha messo mister Alfonsi sul banco degli imputati. Non sono mancate le voci su un possibile esonero in caso di risultato negativo in Abruzzo. Intanto piove sul bagnato alla Samb, che dovrà fare a meno per un mese di Diego Conson. Il difensore rossoblù, tra i leader della squadra, è stato operato al setto nasale dopo l’infortunio riportato nel corso del match contro il Cynthialbalonga, e salterà almeno 4 partite di campionato. La società sta valutando di tornare sul mercato.

Sull’altra sponda della Riviera, il Porto d’Ascoli di mister Ciampelli se la vedrà in casa contro la Vastese, reduce da un pirotecnico pareggio interno per 4-4 contro il Trastevere, con gli abruzzesi che erano sotto 4-1 all’intervallo, per poi segnare 3 gol nella ripresa e sfiorare addirittura un clamoroso sorpasso.

Gare in trasferta anche per Montegiorgio e Senigallia. La squadra di De Angelis, alla ricerca dei primi punti in campionato, è attesa da un match difficile sul campo del Cynthialbalonga, reduce dal successo corsaro di San Benedetto. La Vigor sfiderà il San Nicolò Notaresco, per provare a cancellare subito la delusione della sconfitta casalinga di domenica scorsa.