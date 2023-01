Serie D: spareggio salvezza per il Tolentino, il Fano sfida la capolista

La seconda giornata del girone di ritorno (in programma domenica ore 14.30) è già un crocevia fondamentale per il Tolentino, atteso dalla sfida casalinga contro il Termoli, terz’ultimo in classifica con due punti in più dei cremisi. Al “Della Vittoria”, dove il Tolentino insegue ancora la prima vittoria della stagione, c’è già in palio una buona fetta di salvezza. Uno spareggio che si giocherà sul filo del rasoio tra due squadre che non possono più sbagliare. Il Tolentino ha il peggior rendimento casalingo del girone (due soli punti conquistati), i molisani hanno il peggior rendimento in trasferta (insieme alla Vastese) e sono la squadra con il maggior numero di pareggi (nove, insieme al Vastogirardi). Sulla panchina cremisi farà il suo esordio il nuovo tecnico Gianfranco Zannini, che in settimana ha preso il posto di Maurizio Mattoni. Per Zannini si tratta di un ritorno, dopo aver allenato in passato la prima squadra e il settore giovanile per diversi anni.

Tempi difficili anche per un altro ex allenatore cremisi, Andrea Mosconi, che con il suo Fano rischia di essere risucchiato nella zona play-out, dopo un inizio di campionato nelle posizioni di vertice. Gli infortuni hanno penalizzato la squadra granata, che nelle ultime quattro partite ha raccolto la miseria di un punto. Domenica c’è andrà a far visita alla capolista Pineto, reduce in settimana dalla qualificazione in Coppa Italia ai danni dell’Arezzo. La squadra abruzzese è un treno in corsa difficile da fermare, ma finora l’unica sconfitta in campionato è arrivata proprio contro il Fano nel match di andata, finito 2-1 per i ragazzi di Mosconi con gol di Padovani e Broso. L’ex Tolentino è ancora alle prese con una lunga fase di recupero dall’infortunio, ma ai granata mancheranno anche gli squalificati Zanni e Capezzani. L’emergenza non è ancora finita.

Trasferta insidiosa anche per la Vigor Senigallia che farà visita al Chieti, unica squadra finora ad aver espugnato il Bianchelli di Senigallia. Rispetto alla gara di andata gli abruzzesi si presentano con nuovi innesti in rosa e con mister Chianese al posto di Cotta in panchina. Per la Vigor invece è in dubbio Magi Galluzzi, autore del gol rossoblù nella sfida di andata terminata 2-1 per il Chieti.

La Samb affronterà in trasferta il Cynthialbalonga, battuto una settimana fa proprio dalla Vigor. Una vittoria consentirebbe alla squadra di Alfonsi di agganciare proprio i laziali in classifica a quota 27, proseguendo così la marcia di avvicinamento alla zona play-off. Novità in settimana per i rossoblù, che hanno ingaggiato il centrocampista classe 2004 Francesco Amato, preso a titolo temporaneo dalla Virtus Entella.

Il Montegiorgio dopo il derby perso una settimana fa proprio contro la Samb, cerca il riscatto in casa contro l’Avezzano. Sarà una partita speciale per Lorenzo Albanesi, capitano del Montegiorgio, che prima del fischio d’inizio riceverà una targa per celebrare il traguardo delle 200 presenze in maglia rossoblù.

Infine il Porto d’Ascoli torna al Riviera contro il Roma City, penultimo in classifica, per proseguire il proprio allungo verso le prime posizioni. Per la squadra di Ciampelli, terza insieme al Trastevere, il traguardo play-off non è più un tabù.