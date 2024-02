Serie D: sorridono Samb e Vigor, male le altre marchigiane

La Samb infila la terza vittoria consecutiva battendo 3-0 il Vastogirardi al Riviera delle Palme. Gli uomini di Lauro sbloccano il risultato al quarto d’ora con Zaboletti, poi chiudono la gara nel finale con i gol di Martiniello e Battista (su calcio di rigore). Con questa vittoria la Samb mantiene la testa della classifica insieme al Campobasso, che supera in casa 2-1 il Roma City. Dietro le inseguitrici faticano a tenere il passo. Perde l’Avezzano a Notaresco e pareggia il L’Aquila in casa contro la Vigor Senigallia, brava a riacciuffare gli avversari nella ripresa, grazie all’inzuccata vincente di Tomba. La squadra di mister Aldo Clementi torna a Senigallia soddisfatta, soprattutto per la reazione dopo lo svantaggio iniziale siglato da Costa Ferreira al 26′. E nel prossimo turno di campionato, in programma il 18 febbraio, al Bianchelli arriva il Campobasso. La Samb spera in un bel regalo.

Male le altre tre marchigiane, tutte sconfitte in trasferta. La situazione peggiore è quella dell’Alma Fano, che perde lo scontro diretto in casa del Termoli (1-0). Match equilibrato che viene deciso al 90’ da un calcio di rigore concesso ai padroni di casa e trasformato da Longo. La squadra granata sprofonda al terzultimo posto in classifica, a due lunghezze di distanza dalla retrocessione diretta. L’obiettivo salvezza, complice anche la delicata situazione societaria, si fa sempre più difficile.

Si complica la vita anche l’Atletico Ascoli, che perde 2-0 contro il Real Monterotondo. Le reti tutte nella ripresa sugli sviluppi di due calci d’angolo. Una sconfitta che fa male contro una diretta concorrente per la salvezza. I bianconeri vedono così annullarsi il margine di sicurezza che si erano costruiti, con la zona play-out ora ad una sola lunghezza di distanza.

Passo falso anche del Fossombrone che perde 3-1 sul campo dello United Riccione. La squadra di Fucili chiude sotto di un gol il primo tempo, ma poi è brava a pareggiare con Casolla ad inizio ripresa (su rigore). Poi a metà del secondo tempo arriva il micidiale uno-due dei padroni di casa che mette il sigillo al match. Il Fossombrone viene così raggiunto in classifica proprio dai romagnoli a quota 29 punti, ma con una gara ancora da recuperare in programma domenica prossima (nella sosta di campionato) contro il Vastogirardi.