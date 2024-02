Serie D: sfida salvezza per l’Alma Fano, Samb in casa per la vetta

Tutte in campo domani 4 febbraio alle 14.30 le squadre di serie D del girone F. Partita estremamente delicata per l’Alma Fano, in lotta per salvare la categoria ma anche il proprio futuro societario. Dopo le dimissioni del presidente Russo, il club granata avrebbe problemi anche per sostenere le spese di viaggio delle trasferte. Domani la squadra sarà regolarmente in campo a Termoli, in un delicatissimo scontro diretto per la salvezza. Si vive però alla giornata e lo stesso mister Cornacchini non ha nascosto le proprie preoccupazioni per i prossimi impegni. In settimana l’Amministrazione Comunale ha reso noto di aver individuato un fondo d’investimento disposto ad acquisire la società, con un’offerta di 200 mila euro oltre alla copertura dei debiti. La palla passa ora all’ex presidente Mario Russo. Nel frattempo c’è il calcio giocato, con l’Alma che deve fare risultato a Termoli per non allontanarsi ancora dalla quota salvezza. I molisani sono a quota 21 punti, due in più dei granata, che devono guardarsi anche alle spalle dal penultimo posto occupato ora dal Vastogirardi, che significherebbe retrocessione diretta senza passare per i play-out.

Proprio il Vastogirardi sarà l’avversario della Samb, nell’unica gara che i rossoblù giocheranno in casa nel mese di febbraio (dopo la sosta di domenica prossima ci saranno due trasferte consecutive). Mister Lauro, dopo la vittoria nel derby con l’Alma, ha ripreso la testa della classifica e non vuole distrazioni. Di fronte un avversario che ha cambiato pelle (a partire dall’allenatore) rispetto al girone di andata. Tra i rossoblù sono di nuovo a disposizione Paolini e Chiatante, rimangono fuori Lonardo e lo squalificato Bontà. Da valutare Arrigoni. Scalpita Fabbrini per un posto da titolare nel tridente offensivo.

Altro scontro play-off per Vigor Senigallia, che dopo il big match casalingo con il Chieti sarà di scena questa volta in trasferta sul campo del L’Aquila, allo stadio Gran Sasso d’Italia. Gli abruzzesi, dopo aver sconfitto una settimana fa il Campobasso, sono balzati al terzo posto in classifica, con cinque punti di vantaggio sulla Vigor. La squadra di mister Clementi se la giocherà come sempre a viso aperto. Il fattore campo finora non è stato un problema per la Vigor, che ha conquistato gli stessi punti (17) sia in casa che in trasferta.

Trasferte insidiose anche per Fossombrone e Atletico Ascoli. La squadra di Fucili affronta una delusa del campionato, lo United Riccione, partito con grandi ambizioni ma attardato in classifica, anche se in forte ripresa. Tre punti di distacco tra le due squadre, con il Fossombrone avanti a quota 29 e sempre più vicino all’obiettivo salvezza. Ancora uno scontro diretto per l’Atletico Ascoli, di scena a Monterotondo, terzultimo in classifica. I bianconeri domenica scorsa hanno battuto una diretta concorrente come il Matese, facendo un bel balzo in avanti in classifica e salendo a quota 25 punti, a +3 sulla zona playout. I ragazzi di mister Seccardini cercano il bis per sganciarsi definitivamente dalla zona calda. Non sarà comunque facile, contro una squadra giovane e dinamica, che si gioca in casa (campo ostico) le sue chance di salvezza.