Serie D: sfida chiave Samb-L’Aquila, torna il derby Vigor-Fossombrone

Banco di prova per i rossoblù dopo le squalifiche post Chieti. Sfide salvezza per l’Alma Fano in casa contro il Tivoli e per l’Atletico Ascoli sul campo del Vastogirardi

La Samb si rituffa nel campionato dopo gli strascichi pesanti del dopo Chieti. Una partita che ha lasciato il segno con le squalifiche per un turno di Sirri, Barberini e mister Lauro, quattro giornate di stop al preparatore atletico Amadio e l’inibizione fino al 20 febbraio 2024 per il team manager Marzetti, oltre ad una multa di 600 euro alla società rossoblù. Archiviate le decisioni del giudice sportivo, la Samb torna al Riviera delle Palme per sfidare L’Aquila, una delle pretendenti al salto di categoria, galvanizzata dal derby vinto domenica scorsa contro l’Avezzano. In panchina per la Samb andrà Mancinelli al posto dello squalificato Lauro, fuori per squalifica anche Sirri e Barberini, mentre sono out per infortunio Paolini e Chiatante. Tanti gli ex in campo, da Angiulli (quattro stagioni alla Samb) a Lorenzoni, da Bacio Terracino a Scimia. Tifoserie in fermento e grande pubblico atteso sugli spalti: per la Samb la curva nord è sold out già da ieri, mentre dall’Abruzzo si prevedono almeno 500 tifosi.

C’è grande attesa anche per il derby del Bianchelli tra Vigor Senigallia e Fossombrone, due squadre che tornano ad affrontarsi in serie D dopo le tante sfide degli anni scorsi in Eccellenza. Mister Aldo Clementi avrà a disposizione anche i due nuovi arrivati Edoardo Roberto e Andrea Zammarchi. Per il portiere Roberto si tratta di un ritorno a Senigallia, dove è nato e cresciuto anche calcisticamente. Zammarchi invece, classe 2000, è un attaccante che ha lasciato il segno nelle Marche: 14 presenze in Serie C con la Recanatese durante la scorsa stagione, oltre alle esperienze con Cesena, Campobasso, Roma City, Tolentino e Alma Juventus Fano. Sirene dalla C invece per Mateo Scheffer, terzino destro classe ’94 finito nel mirino della Vis Pesaro dopo aver collezionato 10 presenze e 4 reti in questa stagione con la maglia della Vigor.

Sfida salvezza da vincere per l’Alma J. Fano che affronta in casa il Tivoli, penultimo con 9 punti in classifica. Si affrontano la miglior difesa (quella del Fano con 9 reti subìte senza lo 0-3 a tavolino con il Fossombrone) e la peggiore (26 gol incassati per il Tivoli). I granata in settimana hanno confermato in panchina Alberto Rondina, che però dovrà saltare le prossime quattro giornate dopo la squalifica rimediata nel derby di Ascoli. Rescissione del contratto invece con Zammarchi, passato alla Vigor Senigallia.

Scontro salvezza anche per l’Atletico Ascoli, impegnato sul difficile campo di Vastogirardi. Squadre appaiate in classifica a quota 12 punti. I molisani sono un osso duro in casa, ne sanno qualcosa il Chieti (sconfitto 1-0) e il Campobasso (fermato sull’1-1 nel recupero di mercoledì).