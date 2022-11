Serie D: Senigallia il sogno continua, Montegiorgio e Porto non si fanno male

Finisce a reti inviolate il derby tra Montegiorgio e Porto d’Ascoli. «Un buon punto su un campo difficile, dopo una settimana complicata», commenta così a fine partita mister Ciampelli. I portuali però hanno perso il passo dei tempi migliori e faticano ancora trovare la via del gol (solo 7 reti realizzate, penultimo peggio attacco) nonostante oggi il tridente in campo con Napolano-Spagna-Fall. In compenso hanno la miglior difesa. Discorso simile per il Montegiorgio, ultimo alla voce gol fatti (6), che nel finale di partita però ha l’occasione clamorosa per vincere la gara, con un contropiede in superiorità numerica mal gestito da Albanesi (ammonito per simulazione).

Altro 0-0, ma molto più deludente, per la Sambenedettese che non va oltre il pareggio contro il fanalino di coda Roma City. Ancora una volta i rossoblù sono incapaci di vincere al Riviera delle Palme, da roccaforte trasformatosi in terreno di conquista per gli avversari. Ennesima prestazione sottotono per la squadra di Prosperi, contestata sugli spalti e in silenzio stampa a fine partita.

Male il Tolentino che prosegue il momento nero, incappando a Chieti nella sesta sconfitta consecutiva. I cremisi vengono puniti a cinque minuti dalla fine dal gol di Pietrantonio. La classifica che vede la squadra cremisi al quartultimo posto, in zona playout, a soli due lunghezze di distanza dalla retrocessione diretta.

Risultato negativo anche per il Fano, che in trasferta contro il Matese deve arrendersi al prodezza dalla lunga distanza di Sorrentino al 18’ del secondo tempo. Terza sconfitta in campionato per i granata, che rimangono comunque saldamente in zona playoff.

L’unica a gioire è Senigallia, cinica e spietata nel prendersi i 3 punti contro la Vastese grazie al primo gol in campionato di Matteo Perri, lesto a ribadire in rete una respinta corta del portiere ospite. L’episodio chiave arriva alla mezzora del secondo tempo, dopo una lunga fase di equilibrio in cui gli ospiti erano riusciti bene ad imbrigliare le trame di gioco della Vigor Senigallia. La squadra di Clementi sale così al terzo posto in classifica, a solo due lunghezze dalla vetta. Sognare è lecito.