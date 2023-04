Serie D: Senigallia-Samb e Porto-Tolentino infiammano la giornata 

Rush finale in serie D dove mancano due giornate al termine della regular season. La penultima di campionato è all’insegna dei derby con Senigallia – Samb e Porto d’Ascoli – Tolentino, entrambi cruciali ma per opposti motivi. La Vigor, seconda in classifica, si gioca ancora il primo posto, con la capolista Pineto distante 4 lunghezze e impegnata in trasferta sul campo del Roma City, in lotta per non retrocedere. La squadra di Clementi deve far suo il derby e sperare che gli abruzzesi non vincano. Allo stadio Bianchelli di Senigallia si respira già l’atmosfera delle grandi occasioni, con un’ottima prevendita e tanti tifosi attesi sugli spalti ( prezzi dei biglietti: curva 10€, tribuna laterale 15€, poltroncine 20€, ingresso gratuito per gli Under 14). Dall’altra parte c’è la Samb di mister Manoni, che dopo una stagione tormentata è riuscito a ottenere la matematica salvezza in casa una settimana fa. Il tecnico ex Castelfidardo potrebbe decidere di dare spazio alle cosiddette seconde linee, anche se Cardella e Del Moro tornano a disposizione e potrebbero essere della partita.

L’altra compagine sambenedettese, il Porto d’Ascoli, ospita al Riviera un Tolentino ormai all’ultima spiaggia. La squadra cremisi viene dall’importante vittoria in casa contro il Trastevere, ma ancora 5 punti di distanza dall’ultimo posto dei play-out, occupato al momento da Termoli e Notaresco, che domani si affronteranno in uno scontro diretto da scintille. Anche se le probabilità di salvezza restano minime, il Tolentino ha ancora una possibilità e potrebbe approfittarne.

Così come il Montegiorgio, scivolato al penultimo posto e in crisi di risultati. Domani è atteso dalla difficile trasferta di Vastogirardi, che vuole staccare il pass della matematica salvezza. Non sarà facile.

Infine il Fano ospita in casa un Chieti ormai salvo. Anche la squadra di Mosconi ha raggiunto il proprio obiettivo (i play-off) in anticipo sulla tabella di marcia e ha come obiettivo quello di migliorare ancora la propria classifica, con il terzo posto nel mirino e ancora raggiungibile.