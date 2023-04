Serie D: Senigallia insegue la capolista, la Samb per blindare la salvezza

Terzultimo appuntamento stagionale per la Serie D girone F. La prima squadra tra le marchigiane è Vigor Senigallia che continua la sua rincorsa alla capolista Pineto, distante 6 lunghezze. I rossoblù tornano nel proprio stadio, al Bianchelli, dopo il pareggio conquistato domenica scorsa contro il Vastogirardi. Questa volta la squadra di mister Clementi affronterà l’Avezzano, reduce dalla vittoria interna contro il Tolentino. Nel match di andata terminò 3-1 per gli abruzzesi. Questa volta servirà una prestazione diversa: Pesaresi e compagni dovranno vincere e sperare in un passo falso del Pineto, che gioca in casa contro il Porto d’Ascoli.

La squadra di Ciampelli ha centrato ancora una volta l’obiettivo salvezza in serie D può giocarsela senza troppi assilli, ma consapevole di essere ancora in corsa per i play-off, traguardo storico per la realtà “orange”.

Play-off ormai quasi raggiunti dall’Alma Juventus Fano, impegnata in trasferta sul campo del Cynthialbalonga, quinta forza del campionato a soli 3 punti di distanza dai granata. In pratica uno spareggio per decidere la migliore posizione sulla griglia. Alla squadra di mister Mosconi può andar bene anche un pareggio per mantenere le distanze.

Serve una vittoria invece alla Samb per ipotecare la salvezza. Dopo una stagione travagliata e con i soliti problemi societari lontani dall’essere risolti, la squadra rossoblù è ad un passo dal traguardo conquistato sul campo. La squadra di Manoni (a quota 40 punti) torna al Riviera delle Palme per affrontare il Vastogirardi (39 punti) in un match dove il pareggio potrebbe scontentare entrambe le squadre, che non sono ancora del tutto fuori dalla zona calda (play-out a quota 36).

Il Montegiorgio è alla ricerca di una vittoria che manca da oltre tre mesi, per allontanare lo spettro della retrocessione diretta distante un solo punto. I rossoblù affrontano in casa il Matese, ancora in corsa per i play-off, ma devono fare punti e approfittare dello scontro diretto tra Notaresco e Vastese.

Il Tolentino, in lutto per la morte in settimana del vice presidente Mario Lazzari, si gioca le ultime chances in casa contro il Trastevere, terzo in classifica. La retrocessione in Eccellenza è dietro l’angolo. Serve solo vincere e sperare nei risultati degli altri campo