Serie D: Samb e Vigor iniziano alla grande, bene Fano e Fossombrone

La Samb travolge il Sora 4-1 davanti al proprio pubblico del Riviera. Tutto facile per gli uomini di mister Lauro, che al 13′ sbloccano il risultato con l’inzuccata vincente di Tomassini su calcio d’angolo battuto da Senigagliesi. Esordio fantastico per il neo acquisto della Samb, che al 22′ raddoppia su un’imbeccata perfetta di Battista. Al 25′ arriva il terzo gol ancora ad opera di Tomassini (11° centro in campionato). Accorcia le distanze il Sora con Mastrantoni, ma al 40’ la Samb mette al sicuro il risultato segnando il definitivo 4-1 con Arrigoni su punizione. Rossoblù secondi in campionato sempre a -3 dal Campobasso che vince 3-1 sul campo del Monterotondo.

Vince anche la Vigor Senigallia, che passa 2-1 sul campo del Termoli penultimo in classifica. Decisiva la doppietta di Zammarchi su assist in entrambi i casi del folletto Kerjota. Il Termoli riapre i giochi a ridosso dell’intervallo, accorciando con capitan Sicignano, ma nella ripresa i ragazzi di Clementi non si fanno sorprendere e sfiorano il terzo gol con Sheffer e Beu. Quarta vittoria consecutiva per la Vigor che sale al quarto posto in classifica, approfittando dei rallentamenti del Chieti (gara sospesa contro l’Atletico Ascoli per infortunio dell’arbitro) e dell’Avezzano, fermata sullo 0-0 dal Fossombrone. La squadra di Fucili torna a muovere la classifica dopo la sconfitta interna contro il Tivoli, nell’ultima gara del girone di andata. Un risultato che rispecchia l’andamento di un match equilibrato, che si accende nel finale quando i padroni di casa reclamano un calcio di rigore per un contatto in area su Battisti, non concesso dal direttore di gara.

Punto d’oro per l’Alma Fano sul campo del Vastigirardi, diretta concorrente per la salvezza. Parte bene la squadra di Cornacchini, che trova il vantaggio su calcio di rigore procurato da Padovani e trasformato da Gonzalez. I padroni di casa però ribaltano il risultato, prima pareggiando al 30’ con Fontana e poi passando in vantaggio ad inizio ripresa. Ma i granata evitano la beffa grazie ad una punizione magistrale di Gonzalez, che firma la doppietta e il definitivo 2-2.