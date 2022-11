Serie D: la Samb ribalta il Fano, il PdA vince e sale al quarto posto

Derby ancora fatale per l’A.J. Fano, che dopo Senigallia perde anche la sfida in casa con la Samb. La squadra rossoblù vince in rimonta con una zampata di Vita in pieno recupero. Funziona la cura Alfonsi, alla seconda vittoria consecutiva dopo il ritorno in panchina. Campanello di allarme per i granata, usciti dalla zona play-off e con la Samb ora a -1.



Eppure il derby era iniziato nel segno della squadra di Mosconi, in vantaggio alla mezz’ora con un bellissimo tiro da distanza ravvicinata di DrolèI padroni di casa vanno vicini al raddoppio pochi minuti dopo con un colpo di testa di Schiaroli da calcio d’angolo. Ma la Samb trova il pareggio prima del riposo, con Proia che al 39’ approfitta di una mischia in area dopo un calcio d’angolo e non sbaglia davanti alla porta.



Fano in inferiorità numerica all’88° per l’espulsione di Nappo (doppia ammonizione), la Samb ne approfitta e nel finale ribalta il risultato con Vita che al 92’ segna il 2-1 dei rossoblù, tra le proteste dei granata per un presunto fuorigioco non ravvisato dal direttore di gara.



Vince anche l’altra squadra della Riviera delle Palme, il Porto d’Ascoli che supera 2-1 il Notaresco e balza al quarto posto in classifica. Padroni di casa avanti dopo appena 5 minuti con Napolano, ben servito a centro area da Spagna. Il raddoppio arriva al 21’ con Zaboletti che capitalizza l’angolo di Buonavoglia. Al 38’ gli ospiti riaprono il match con Babaj, ma nel secondo tempo gli “orange” difendono il vantaggio anche grazie al proprio portiere Testa, che in pieno recupero para il rigore di Di Renzo.



Pareggio a reti bianche per la Vigor Senigallia sul campo del Matese. In Campania vince l’equilibrio tra due squadre in forma che allungano così la propria striscia positivaì: 8 gare senza sconfitte per il Matese, sei per Senigallia che conserva la terza posizione in classifica.



Buon pareggio anche del Montegiorgio a Termoli. Passano in vantaggio i locali al 10’ con il gol di Filogamo. I marchigiani sfiorano più volte l’1-1 prima con Albanesi su punizione e poi con Perini. Al 53’ i padroni di casa restano in 10 per l’espulsione di Cavaiola e recriminano al 63’ per un presunto rigore su Romano atterrato in area. Ma al 65’ arriva il il gol di Santoro che fissa il risultato sulla parità.



Niente da fare per il Tolentino che in casa perde 2-0 contro la corazzata Pineto, ora in testa alla classifica. Gli abruzzesi dominano la partita, ma la squadra cremisi è anche sfortunata: resiste per un tempo e mezzo, poi capitola al 72’ sull’autogol di Di Biagio, che devia il tiro da fuori di Lo Sicco spiazzando Giorgi. Il raddoppio ospite arriva dieci minuti dopo su un’altra autorete, questa volta di Nagy.