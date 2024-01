Serie D: la Samb non può sbagliare, il Fano oltre la crisi

Ventesima giornata di campionato in serie D (terza di ritorno), squadre in campo domani 21 gennaio alle ore 14.30 (nessun anticipo in programma).

La Samb torna al Riviera delle Palme per affrontare l’Avezzano, in uno scontro-promozione da vincere per non perdere la scia del Campobasso capolista. Gli avversari, appaiati ai rossoblù a quota 35 punti in classifica, arrivano dal roboante successo casalingo per 6-1 contro il Monterotondo. La Samb invece viene dal deludente pareggio di Tivoli, in una gara condizionata dall’espulsione di Bontà (poi squalificato per tre giornate). Mister Lauro deve sciogliere alcuni dubbi di formazione, a partire dal ballottaggio in porta tra Grillo e Coco. In mediana si contendono una maglia Barberini e Scimia. Il tridente offensivo dovrebbe essere formato da Senigagliesi, Tomassini e Battista, con Fabbrini e Martiniello pronti a subentrare.

La Vigor Senigallia è attesa dalla trasferta più lunga della stagione, in casa del Matese fanalino di coda del girone a quota 13 punti. «Un campo ostico dove è difficile giocare – mette in guardia il difensore rossoblù Magi Galluzzi -. Loro potranno contare sul sostegno di tanti tifosi, speriamo che anche i nostri ci diano una mano». La squadra di mister Clementi viene da sei risultati utili consecutivi ed è la squadra con più punti conquistati in trasferta: un blitz esterno (il sesto della stagione) le permetterebbe di consolidare la propria posizione nella griglia play-off.

Seconda trasferta consecutiva per il Fossombrone, impegnato sul campo del Vastogirardi dopo lo 0-0 di una settimana fa nel derby di Fano. Una gara insidiosa per i ragazzi di Fucili, contro una squadra in lotta per non retrocedere. Molto combattuto il match di andata, nonostante la vittoria per 2-0 del Fossombrone, che deve però ritrovare la via del gol (una sola rete segnata nelle ultime 6 partite).

L’Atletico Ascoli cerca il colpaccio a Campobasso, nella tana della capolista. I ragazzi di Seccardini, galvanizzati dal successo infrasettimanale nel recupero di Chieti, sognano in grande ricordando la gara di andata (terminata 2-2) con i primi gol messi a segno in serie D. E stavolta ci sarà anche la Samb a fare il tifo per i bianconeri, nella speranza di poter approfittare di un passo falso della capolista.

Settimana surreale per l’Alma Juventus Fano, che affronta in trasferta lo United Riccione nel rinnovato stadio “Italo Nicoletti”. Dopo le dimissioni del presidente Russo, il patron granata ha simbolicamente consegnato le chiavi della società al sindaco Massimo Seri, con l’intento di trovare nuovi acquirenti. Un clima di certo non idilliaco per affrontare un match delicato in chiave salvezza, con i romagnoli a +1 sul Fano e sulla zona play-out. Mister Cornacchini, alle prese ancora con diverse assenze, cerca il sesto risultato utile consecutivo.