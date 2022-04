Serie D: la Samb ne fa 99! Doppio derby nel weekend

In attesa del centenario, la Samb festeggia domenica il traguardo dei 99 anni di storia, in occasione della partita casalinga contro il Matese. «L’ingresso in campo delle squadre sarà accompagnato da una cinquantina di bambini vestiti rigorosamente di rossoblù, con striscioni e palloncini – si legge in una nota della società – e sugli spalti saranno presenti i ragazzi delle scuole calcio del territorio. All’ingresso truccabimbi e gadgets per tutti i piccoli tifosi. La squadra indosserà la classica maglia con una dedica speciale ricamata per celebrare questo importante traguardo».

Sugli spalti del “ Riviera delle Palme” la festa sarà garantita, ma la Samb ha bisogno soprattutto di una vittoria sul campo per festeggiare e riprendere a la corsa in campionato, avvicinando così il traguardo dei play-off. Di fronte avrà un avversario scorbutico come il Matese, con i suoi stessi punti in classifica (ma con una partita in più), che in trasferta però ha un pessimo ruolino di marcia (solo 10 dei suoi 36 punti sono stati conquistati fuori casa).

Torna in campo la Recanatese dopo lo stop di una settimana fa, causa rinvio della gara contro il Vastogirardi. La capolista sarà di scena al Tubaldi di Recanati nel derby contro il Porto d’Ascoli, che nel recupero di mercoledì ha liquidato con un secco 3-1 l’Aurora Alto Casertano.

L’altro derby di giornata è quello del Della Vittoria tra Tolentino e Castelfidardo. Un derby molto sentito anche dalle opposte tifoserie. La gara sarà trasmessa in diretta streaming a pagamento, con il ricavato che verrà interamente devoluto alle associazioni per l’emergenza dell’Ucraina. I ragazzi di mister Mosconi, terzi ad una sola lunghezza dal secondo posto, vogliono continuare a volare alto, dopo il successo ottenuto in trasferta contro il Matese. Sulla loro strada troveranno un Castelfidardo rivitalizzato dalla vittoria casalinga contro il Montegiorgio, che riacceso le speranze di una salvezza diretta senza passare per i play-out.

Speranze che vengono coltivate anche dallo stesso Montegiorgio, risollevatosi dopo i tre punti conquistati nel recupero casalingo contro il Nereto. Una vittoria sofferta ma preziosa, nel giorno dell’esordio in panchina di Fabio Brini. Per il tecnico elpidiense stavolta ci sarà un test più difficile, sempre in casa contro la Vastese, reduce dalla vittoria nel derby contro il Pineto e a pochi passi di distanza dalla zona play-off.

Proprio il Pineto sarà l’avversario dell’Alma Juventus Fano, rigenerata da due vittorie consecutive che l’hanno portata ad un solo punto di distanza dalla salvezza diretta. I granata giocheranno in trasferta con possibilità per i tifosi ospiti di acquistare il biglietto d’ingresso esclusivamente online.