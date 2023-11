Serie D: sale l’attesa per il derby Fano-Senigallia

Si avvicina il derby in serie D tra Alma J. Fano e Vigor Senigallia, in programma domenica 12 novembre (ore 14.30) allo stadio Mancini di Fano. Un duello che ha contraddistinto la scorsa stagione – con annesse polemiche e frizioni tra le tifoserie – quando le due squadre si sono incrociate quattro volte tra Coppa e campionato, dopo una lunga assenza durata oltre 20 anni. Bilancio delle sfide in perfetta parità: due vittorie rossoblù in campionato (3-0 in casa e 1-0 in trasferta firmato Pesaresi), altrettante dei granata tra Coppa e finale play-off (1-0 al Bianchelli con pennellata su punizione di Nappello).

Un anticipo di derby c’è già stato anche all’inizio di questa stagione, nel primo turno di Coppa Italia vinto con cinismo dal Fano di mister Scorsini. In campionato però la Vigor ha ripreso a correre e staziona ora in zona play-off con 17 punti in classifica, mentre il Fano arranca a quota 10 punti in piena zona play-out. «Il Fano viene da due sconfitte consecutive e vorrà riscattarsi – avverte Nicola Gambini, centrocampista della Vigor Senigallia – noi invece vogliamo continuare la nostra striscia positiva. Sarà sicuramente una gara molto combattuta. Il Fano ha giocatori importanti, mi vengono in mente i vari Padovani, Urbinati, Gonzalez e Viscovo, tutta gente di grande esperienza. Noi abbiamo l’infermeria ancora abbastanza piena. Vediamo se riusciamo a recuperare qualcuno, soprattutto Pesaresi. Mi aspetto un gran pubblico sia da una parte che dall’altra».

Gara speciale per l’ex granata Antonio Broso, attaccante in forza alla Vigor che domenica scorsa ha trovato il primo gol in maglia rossoblù, nella scorsa stagione capitano del Fano con 25 partite disputate e 11 gol messi a segno

INFO BIGLIETTI

L’Alma Juventus Fano rende noto che sarà possibile, per i tifosi locali, acquistare i biglietti presso i rivenditori autorizzati (Bar Giolla, Prodi Sport, Polvere di Caffè) con un diritto di prevendita di €1,50, mentre il botteghino dello stadio resterà aperto (ma solo per i locali) dalle 12.30 alle 14.30 di domenica 12 novembre.

Alla tifoseria ospite sono stati riservati 500 biglietti. Due le modalità di acquisto dei tagliandi: presso le edicole Fioretti (orari: 7.45-12.45 / 17.00-19.45) e Quilly’s di Senigallia (orari: 7.00-13.00 / 16.30-19.15), entrambe aperte anche domenica mattina; in alternativa presso tutte le rivendite VivaTicket (non online attraverso il sito, ma solamente recandosi presso i centri convenzionati).