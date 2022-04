Serie D: fanno festa Recanatese, Samb e Tolentino. Pareggiano Fano e Montegiorgio

Tutto facile per la Recanatese al Tubaldi nel derby contro il Porto d’Ascoli. Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra di Pagliari dilaga nella ripresa. Ci pensa Gomez al 48’ a portare in vantaggio i padroni di casa, approfittando di un mezzo pasticcio della difesa ascolana. Passano sette minuti e i giallorossi raddoppiano con Senigagliesi. L’uno-due manda al tappeto il Porto d’Ascoli, incapace di reagire. E così al 70’ arriva il tris realizzato da capitan Sbaffo, sempre più capocannoniere del girone con 18 gol messi a segno. La Recanatese mantiene così 6 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice Trastevere (oggi vincente 2-0 contro il Nereto) ma con una gara ancora da recuperare contro il Vastogirardi il 4 maggio.



Poco più indietro non molla il Tolentino, che mantiene il terzo posto a -7 dalla vetta, vincendo per 2-1 il derby casalingo contro il Castelfidardo. Capezzani alla mezz’ora porta in vantaggio i padroni di casa, ma i fidardensi reagiscono e al 91’ trovano il momentaneo pareggio con Marcelli. Con la gara ormai indirizzata sull’1-1 (come nel match di andata), ecco però arrivare la doccia gelata per i ragazzi di Manoni, con il gol del definitivo 2-1 firmato da Bartoli al 4’ minuto di recupero.

Torna a vincere la Sambenedettese dopo quattro pareggi consecutivi. I rossoblu dominano e vincono 3-2 contro il Matese, soffrendo però più del dovuto nel finale. Padroni di casa avanti con Tomas al 36’, ma subito raggiunti da Galesio un minuto dopo. Nella ripresa arrivano i gol di Lisi e Fall, ma gli ospiti accorciano le distanze al 78’. I ragazzi di Visi e Alfonsi sprecano troppo, rischiando addirittura di subire un clamoroso pareggio. Ci pensa un intervento miracoloso di Knoflach nel finale a salvare il risultato. Rossoblu che possono così festeggiare il loro 99esimo anno di storia, con una vittoria che li porta a -4 dalla zona play-off e una partita ancora da recuperare.

Pareggia in trasferta il Fano 1-1 sul difficile campo del Pineto. Padroni di casa avanti al 15’ con un calcio di rigore trasformato da Romano. I granata trovano il pareggio allo scadere con Vavassori e rimangono in corsa per la salvezza diretta. Così come il Montegiorgio, a -1 dal Fano ma con una partita da recuperare, che pareggia 0-0 contro la Vastese. La squadra di Brini guadagna comunque un punto prezioso che la tiene agganciata al treno salvezza.