Serie D: c’è la stracittadina Porto-Samb. Trasferta dura per il Fano

Un quartiere (Porto d’Ascoli) che sfida la sua città. Gare in trasferta per Montegiorgio e Senigallia. Il Tolentino cerca punti scaccia crisi

Torna il derby tra Porto d’Ascoli e Samb (domani ore 14.30), la stracittadina della Riviera delle Palme. Un quartiere che sfida la sua città. Una partita che arriva in un momento di difficoltà per entrambe le squadre, in cerca di riscatto dopo qualche passo falso di troppo. Il Porto d’Ascoli ha raccolto un solo punto nelle ultime tre giornate, con due sconfitte nelle ultime due trasferte. La situazione della Samb è ancora più grave, con due punti in meno dei cugini in classifica e ad un passo dalla zona play-out. Per mister Prosperi, subentrato ad Alfonsi, è una tappa cruciale della stagione, anche perché si gioca al Riviera dove la Samb ha raccolto soltanto un punto in quattro partite (peggior rendimento del girone). Sarà il derby di Ameth Fall, ex della partita, che però dovrebbe partire dalla panchina.

Nei quartieri alti della classifica, invece, il Fano inaugura un ciclo di trasferte durissime. Domani 30 ottobre i granata sfideranno l’Avezzano, in una gara tra seconde in classifica. Gli abruzzesi dovranno fare a meno dell’ex Casolla (squalificato), che la scorsa stagione segnò il gol decisivo nello spareggio salvezza contro il Castelfidardo. Anche mister Mosconi deve far fronte a diverse assenze, anche se potrebbe recuperare gli attaccanti Broso e Drolé, oltre ad aver aggregato il neo acquisto Cecconi. Poi mercoledì i granata saranno di scena a Tolentino per la Coppa e domenica prossima di nuovo in trasferta a Piedimonte Matese.

Sfide in trasferta domani anche per Montegiorgio e Senigallia, entrambe impegnate nella capitale, rispettivamente contro il Trastevere (capolista) e il Roma City. Il Tolentino ospita il Cynthialbalonga e ha bisogno di un risultato positivo per spezzare la terribile serie negativa di quattro sconfitte consecutive.