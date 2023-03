Serie D: oggi l’anticipo Porto d’Ascoli-Montegiorgio. Ecco il programma del weekend

Nuovo derby al Riviera per il Porto. La Samb senza tifosi in trasferta contro il Roma City. Gare casalinghe per Tolentino e Fano

Due gli anticipi in programma oggi nella 27esima giornata di serie D girone F. Alle ore 14.30 si giocano Avezzano-Nuova Florida e il derby marchigiano Porto d’Ascoli–Montegiorgio. Quest’ultimo vedrà la squadra di Ciampelli impegnata nuovamente al Riviera delle Palme dopo la stracittadina con la Samb giocata domenica scorsa. Si affrontano due formazioni in cui predominano le difese sugli attacchi. In particolare il Montegiorgio ha il peggior attacco del girone (17 reti messe a segno) ed è a secco di gol da un mese e mezzo (1-0 in trasferta sul campo del Chieti). La squadra di Izzotti deve provare a vincere per puntare alla salvezza diretta, il Porto d’Ascoli invece punta a consolidare il piazzamento play-off per incorniciare l’ennesima grande stagione.

Nelle partite della domenica la Vigor Senigallia va a caccia di una vittoria sul difficile campo della Vastese, invischiata nella lotta salvezza nonostante un organico di tutto rispetto. Per Pesaresi e compagni c’è la necessità di conquistare i tre punti per non perdere ancora terreno dalla capolista Pineto, tornata a +9 dopo la gara di recupero giocata in settimana e vinta per 1-0 sul Cynthialbalonga. Il settore ospiti dello stadio Aragona sarà regolarmente aperto e pronto ad accogliere i tifosi della Vigor. I tagliandi saranno in vendita domenica, giorno della gara, presso il botteghino dell’impianto. Non sarà attivo il servizio di diretta streaming.

L’Alma Fano sarà nuovamente di scena al Mancini questa volta contro il Matese, dopo aver rifilato una cinquina all’Avezzano nella gara di domenica scorsa. Le due squadre sono appaiate in classifica a quota 39 punti, in piena lotta per un posto nella griglia play-off. Per mister Mosconi una sfida decisiva a 8 giornate dalla fine del campionato.

La Samb va in trasferta contro il Roma City praticamente senza tifosi. Nonostante i pochi tagliandi a disposizione (99), questa volta (fatto più unico che raro) il settore ospiti del tifo rossoblù rimarrà vuoto in segno di protesta verso la società. Strascichi delle turbolenze vissute nella settimana pre-derby con il Porto d’Ascoli, quando i giocatori avevano minacciato di non scendere in campo. Gli ultimi giorni sono passati con meno clamore, nonostante proseguano sotto traccia le trattative per la vendita della società. Nel frattempo la squadra di mister Manoni proverà a strappare punti preziosi dallo stadio Riano Athletic Center di Roma, contro una diretta concorrente per la salvezza, ad una sola lunghezza di distanza in classifica dai rossoblù.

Il Tolentino affronta in casa il Chieti dopo il buon pareggio esterno ottenuto contro il Cynthialbalonga. Anche gli abruzzesi hanno fermato sullo 0-0 la capolista Pineto, dimostrando di essere in un buon momento di forma. Mister Zannini recupera gli squalificati Stefoni e Pallecchi, che potrebbero anche partire titolari. Con una vittoria la formazione cremisi può rientrare in gioco per la salvezza, dopo due risultati utili consecutivi che hanno riacceso la speranza.