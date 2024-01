Serie D: marchigiane con la “pareggite”, passo falso dell’Atletico

Giornata da segno x per le marchigiane di serie D. Pareggia 2-2 la Samb a Tivoli ed è un risultato che può andar bene per come si era messa la gara. Vantaggio immediato dei rossoblù che poi rimangono in 10 per l’espulsione di Bontà (fallo di reazione). Gli uomini di Lauro subiscono due gol in tre minuti ma poi pareggiano all’80’ con Martiniello. «Abbiamo pagato l’espulsione e poi abbiamo preso subito due gol evitabili – spiega il tecnico rossoblù a fine partita -. I ragazzi sono stati bravi a recuperarla nel secondo tempo, poi nel finale se l’avessimo vinta non avremmo rubato niente. Bontà ha sbagliato, lo sa anche lui, ma non è un ragazzo violento. Peccato perché la partita era in controllo, ce la siamo complicata da soli». In vetta alla classifica di serie D il Campobasso vince 2-0 contro il Matese e va in fuga a +5 sulla Samb.

Tra le inseguitrici tiene il passo solo l’Avezzano che surclassa il Monterotondo (6-1). Pareggiano L’Aquila e Chieti, così come la Vigor Senigallia che in casa contro il Notaresco non va oltre lo 0-0. Partita comunque piacevole e con diverse occasioni, ma la squadra di Clementi paga le tante assenze tra cui quella del “mago” Kerjota. I rossoblù ottengono un pareggio dopo quattro vittorie di fila, allungando a sei la striscia di risultati utili consecutivi e mantenendo l’ultimo posto utile per la griglia play-off a quota 33 punti. Finisce 0-0 anche il derby tra Fano e Fossombrone. Un punto che fa felici soprattutto gli ospiti, che continuano nella loro marcia verso la salvezza. Gara giocata in un clima surreale, con entrambe le tifoserie rimaste fuori dallo stadio a protestare per l’aumento dei prezzi dei biglietti.

In coda alla classifica del girone F di serie D fa un colpaccio il Termoli che vince 2-1 in casa dell’Atletico Ascoli. Molisani in vantaggio con l’argentino Burzio, poi arriva il momentaneo pareggio di Clerici prima dell’intervallo. Nel secondo tempo il neoentrato Ousfar mette a segno il gol vittoria per gli ospiti. La squadra di Seccardini è attesa ora dal recupero di Chieti, in programma mercoledì 17 gennaio alle ore 14.30. Si riprenderà dal 20’ minuto di gioco con il risultato fermo sullo 0-0, dopo l’infortunio occorso all’arbitro nella gara dello scorso 7 gennaio.