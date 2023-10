Serie D: la Vigor fa suo il derby, il Fano stoppa il Chieti

Vittoria last minute e in rimonta per la Vigor Senigallia nel derby contro l’Atletico Ascoli. Bianconeri in vantaggio al sesto minuto con Ciabuschi (primo gol in campionato). Pareggio della Vigor al 5’ della ripresa con Pesaresi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Gara piena di occasioni da ambo le parti, ma in pieno recupero è la squadra di Clementi a festeggiare grazie al tap-in vincente di Magi Galluzzi al 95’ che fissa il punteggio sull’1-2. Per la Vigor invece si tratta del secondo successo consecutivo e la classifica ora torna a sorridere per i rossoblù, che agganciano il quinto posto a quota 13 punti.

Doccia gelata invece per l’Atletico Ascoli che subisce la prima sconfitta in casa, una settimana dopo l’exploit in trasferta di Roma City. Ma scoppia la polemica in casa bianconera sulla direzione di gara. «Arbitraggio vergognoso – accusa mister Pirozzi nel post partita – una delle pagine più brutte da quando alleno. Non si può far venire un arbitro di Pesaro ad arbitrare la Vigor Senigallia».

Rocambolesco pareggio per 2-2 dell’Alma Juventus Fano sul campo del Chieti. Granata in vantaggio al termine del primo tempo grazie al gol su punizione siglato da Gonzalez al 21′. Nella ripresa i padroni di casa ribaltano il risultato trovando prima il pari con Forgione e poi il vantaggio con Fall. Ma al 92’ la squadra di mister Scorsini trova il definitivo 2-2 grazie ad un gran tiro di Roberti. Punto prezioso per il Fano che fa un regalo anche alla Samb, ieri vittoriosa sul campo del Real Monterotondo per 2-0 e ora in vetta alla classifica in solitaria. Tutto facile per gli uomini di mister Lauro, che sullo 0-0 sbagliano un rigore con Alessandro, ma nella ripresa passano grazie all’autorete di Malvestuto e al tap-in vincente del neo entrato Battista.

Non tiene il passo della capolista il Fossombrone, che conquista comunque un buon pareggio (0-0) sul campo del Notaresco. Gara avida di emozioni, ma la squadra di Fucili ha il merito di azzerare l’attacco abruzzese (che si presentava come il più prolifico del girone) e di mantenere l’imbattibilità in campionato dopo 8 giornate.

Prossimo turno di campionato in programma mercoledì 1° novembre alle ore 14.30.