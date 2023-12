Serie D: la Vigor chiude in bellezza, Natale amaro per la Samb

La Vigor chiude il girone d’andata come l’aveva cominciato: con una vittoria per 3-1. Ma se alla prima di campionato (in casa contro il Termoli) il risultato era nelle aspettative, questa volta nell’ultima gara prima della sosta (contro la Samb al Riviera) i 3 punti sono stati una magia inaspettata. L’impresa della Vigor è arrivata nel finale con il soprasso firmato da Broso e il sigillo messo dal solito Sheffer (settimo gol in campionato). Tre vittorie nelle ultime tre partite per i ragazzi di mister Clementi, ora ad un solo punto di distanza dalla zona play-off. Il motore Vigor ha ripreso a carburare, anche se non si era mai realmente fermato.

Sarà un Natale amaro invece per la Samb, che chiude il girone di andata con una sconfitta (la prima davanti al proprio pubblico) contro la Vigor Senigallia. Va detto che è stata una gara sfortunata per i rossoblù (un autorete, due traverse e tante occasioni non sfruttate), ma il trend negativo delle ultime giornate è evidente e preoccupante (2 soli punti nelle ultime 4 partite). Il Campobasso si è preso saldamente il comando della classifica e chiude l’anno da campione d’inverno. La Samb, che tornerà ad allenarsi il 27, è chiamata ad invertire subito la rotta alla ripresa del campionato, prevista per il 7 gennaio (in casa contro il Sora). La panchina di Lauro inizia a scricchiolare: vietati altri passi falsi. Nel frattempo il mister attende altri regali dal mercato: dopo Bontà e Senigagliesi, potrebbe arrivare dalla Recanatese anche l’attaccante Giampaolo (già allenato ai tempi del Castelfidardo).

Chi sembra aver ritrovato la retta via è invece l’Alma J. Fano. La cura Cornacchini sembra dare i suoi frutti, con cinque punti conquistati in 3 partite. I granata chiudono il girone d’andata a quota 17 punti, ancora in zona play-out ma con la zona salvezza ad una sola lunghezza di distanza. C’è ancora della strada da fare, ma intanto i segni di miglioramento sono evidenti, a partire dalla ritrovata vena realizzativa: cinque gol fatti nelle ultime due partite, soltanto 8 nelle precedenti 15.

Finale con il botto anche per l’Atletico Ascoli, che batte in trasferta lo United Riccione e sale a 18 punti in classifica, uscendo per la prima volta da inizio campionato dalla zona play-out. Grande partita dei ragazzi di mister Seccardini che raccolgono finalmente quanto seminato nelle ultime convincenti prestazioni. La firma sui tre punti la mette a segno Cesario, al suo primo gol in bianconero.

Brutta sorpresa sotto l’albero per il Fossombrone, che cede in casa 3-1 contro il Tivoli e vede allontanarsi i play-off. Una sconfitta inaspettata, complice anche un arbitraggio che ha fatto infuriare mister Fucili. Il girone di andata rimane ampiamente positivo, ma i biancoazzurri devono ricaricare le pile in vista di un ritorno in cui ci sarà da lottare.