Serie D: la Vigor a caccia del poker, Fano in emergenza

La Vigor Senigallia cerca la quarta vittoria consecutiva a Termoli. La squadra di mister Aldo Clementi muove verso il Molise con l’obiettivo di continuare a volare. I rossoblù, terzi in classifica dopo tre successi di fila, fanno visita al fanalino di coda del girone, a quota 6 punti insieme al Roma City. Attenzione però a non sottovalutare i molisani, che hanno registrato cinque pareggi nelle ultime cinque apparizioni, sintomo di una squadra in ripresa dopo un avvio problematico. Saranno tanti i tifosi della Vigor che seguiranno la squadra in trasferta: per loro ci sarà la possibilità di acquistare i tagliandi d’ingresso direttamente al botteghino dello stadio, il giorno stesso della gara.

L’Alma Juventus Fano, quinta in classifica, torna a giocare in casa dopo due trasferte consecutive. I granata affrontano il Vastogirardi, sesto a tre lunghezze di distanza dal Fano. Mister Mosconi deve fare ancora i conti con l’infermeria, affollata soprattutto nel reparto d’attacco, dove oltre a Padovani Bamba rischia di rimanere fuori anche Broso. Con Cecconi e Drolè ancora lontani dalla condizione migliore, il reparto offensivo potrebbe reggersi ancora sui baby Serges e Brunetti.

Non può sbagliare fuori casa la Sambenedettese, sprofondata ad un solo punto di distanza dai play-out. Situazione di grande tensione nell’ambiente rossoblù, con i tifosi che chiedono le dimissioni del direttore sportivo Cozzella e il presidente Renzi che in settimana – tra il serio e la provocazione – ha annunciato di essere disposto a vendere la società per un milione di euro. Intanto mister Prosperi per la gara in programma contro la Vastese in trasferta spera di recuperare Zaffagnini e Chinellato.

Anche il Tolentino ha bisogno di una vittoria in casa contro il Notaresco per uscire da una crisi preoccupante. I cremisi devono interrompere una serie negativa di sei sconfitte consecutive. Un ulteriore passo falso potrebbe essere fatale per mister Mattoni. Intanto la società ha rescisso i contratti con Moro e Tankuljic e valuta ulteriori movimenti di mercato: «Tutti i giocatori della rosa sono in discussione» – ha dichiarato in settimana il ds Antinori.

Il Porto d’Ascoli in casa contro il Cynthialbalonga cerca punti e soprattutto gol, quelli che mancano da un mese. L’ultima rete segnata dagli orange risale al 9 ottobre scorso, nella gara persa per 4-1 contro il Matese. Da allora il tabellino parla di zero gol realizzati nelle successiva quattro partite.

Infine il Montegiorgio, reduce dallo 0-0 proprio con il Porto d’Ascoli, sarà di scena nella capitale contro il Roma City, fanalino di coda insieme al Termoli. Per la squadra di mister De Angelis è una tappa fondamentale nella lotta salvezza, contro un avversario che ha la peggior difesa del girone con 18 gol subiti, ma che una settimana fa ha bloccato la Samb sullo 0-0 al Riviera delle Palme.