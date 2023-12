Serie D: la Samb nella tana dei lupi, c’è il derby Atl.Ascoli-Fossombrone

Ancora un big match per la capolista Samb, che domani affronta in trasferta il Campobasso, secondo in classifica a quota 24 punti. Una squadra costruita al pari dei marchigiani per il salto di categoria. Proprio ieri i “lupi” hanno annunciato l’acquisto di Lorenzo Persichini, attaccante classe ‘99 in arrivo dal Forlì, con diverse esperienze in serie D e anche in C. Sarà a disposizione di mister Pergolizzi già dalla gara di domani. Occhio in zona gol anche all’attaccante Di Nardo (6 reti stagionali) e al difensore d’incursione Manuel González (3 reti). Per la Samb ci saranno i rientri dalla squalifica di Sirri e Barberini oltre che di mister Maurizio Lauro. Previsto il pubblico delle grandi occasioni all’Avicor Stadium di Campobasso, tra gli impianti di gioco più importanti della categoria insieme al Riviera delle Palme. Sold out il settore dei tifosi ospiti della Samb, che alla fine saranno almeno in 1000 a seguire la squadra in trasferta.

La 14esima giornata propone anche il derby marchigiano tra Atletico Ascoli e Fossombrone. Torna questa volta in serie D la sfida tra le due protagoniste della scorsa Eccellenza, in lotta fino alla fine per la vittoria del campionato. La squadra di Fucili continua a vivere una stagione da sogno, con la classifica che la vede stazionare da tempo in zona play-off e il ritorno al successo una settimana fa contro la Vigor Senigallia. Per l’Atletico Ascoli invece inizia un mese di fuoco, con cinque gare nel giro di diciotto giorni. Micidiale il prossimo trittico di partite: oltre al derby di domani ci sarà il recupero infrasettimanale contro il Vastogirdi e poi un altro derby stavolta contro la Samb.

Trasferta proibitiva per la Vigor Senigallia, impegnata sul campo dell’Avezzano, secondo in classifica a pari merito con il Campobasso. Per la Vigor sarà importante lasciarsi alle spalle il derby perso contro il Fossombrone e riprendere subito la propria marcia in campionato. Fischio d’inizio previsto alle ore 15. In settimana la società marchigiana ha annunciato il ritorno in rossoblù di Alessandro Pesaresi, centrocampista classe 2000 che aveva iniziato la stagione con la Jesina.

In cerca di riscatto anche l’Alma J. Fano, sconfitta in Coppa dal Campobasso e reduce in campionato dal brutto stop casalingo contro il Tivoli. I granata affrontano in trasferta il Roma City, la squadra con il migliore attacco del girone (27 gol messi a segno, di cui 10 dal capocannoniere Di Renzo). L’Alma però recupera due pedine fondamentali come Padovani e Gonzales e punta su Tenkorang per strappare punti preziosi in chiave salvezza.