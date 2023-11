Serie D: la Samb a Notaresco fa il pieno di tifosi, il Fano cerca il riscatto

Decima giornata del girone F, si gioca domani (domenica) con fischio d’inizio alle ore 14:30. La capolista Samb è impegnata in trasferta a Notaresco per consolidare il primo posto in classifica. Una gara da non sottovalutare per la squadra di Lauro, che affronta un avversario in salute, reduce dall’exploit di Riccione e da 6 risultati utili consecutivi. Samb con tanti tifosi al seguito: i primi 300 biglietti messi a disposizione sono stati polverizzati in poche ore. Lo stesso dovrebbe accadere con gli ulteriori 100 tagliandi concessi in un secondo momento dalla società abruzzese, che garantirà anche la diretta streaming gratuita sulla propria pagina Facebook. Il presidente Vittorio Massi, in una nota ufficiale, ha invitato i tifosi rossoblù rimasti senza biglietto “a non recarsi presso lo stadio Sabini, onde evitare qualsiasi sanzione per motivi di ordine pubblico a carico della società e dei tifosi stessi”. Per la Samb c’è da sfatare il tabù Notaresco (dove non ha mai vinto) e tenere così a debita distanza le inseguitrici. Anche perché alle spalle c’è un interessante Chieti-Fossombrone, distaccate rispettivamente di 5 e 4 lunghezze. La squadra abruzzese deve ritrovare i 3 punti dopo l’inattesa sconfitta contro il Vastogirardi. Di fronte si troverà un Fossombrone solido e ancora imbattuto. Partita che si preannuncia all’insegna dell’equilibrio, tra le due migliori difese del girone con 4 gol subiti per gli abruzzesi e 5 per i marchigiani.

Nei quartieri alti della classifica c’è anche la Vigor Senigallia, reduce da un sonoro 5-0 in casa del Tivoli e da tre vittorie consecutive. La squadra di Clementi torna tra le mura amiche dopo due trasferte consecutive (si gioca alle ore 15) e affronta un Roma City temibile ma a due facce, capace di inanellare vittorie roboanti come passi falsi inaspettati.

Cerca il riscatto l’Alma J. Fano dopo la sconfitta casalinga nel turno infrasettimanale contro L’Aquila. Per la squadra di Scorsini si preannuncia però una trasferta durissima nella tana del Campobasso, tra le pretendenti al salto di categoria. I molisani, dopo un inizio incerto e l’esonero in panchina dell’ex granata Mosconi, stazionano oraal terzo posto in classifica, a 5 punti di distanza dalla Samb capolista.

Infine l’Atletico Ascoli, che in settimana ha confermato in panchina Simone Saccardini (ex vice di Pirozzi prima dell’esonero) se la vedrà in casa contro il Tivoli, reduce dalla cinquina subita mercoledì contro la Vigor Senigallia. Uno scontro salvezza già fondamentale – seppur alla decima giornata – tra due squadre che si trovano in zona play-out, distanziate da un solo punto.